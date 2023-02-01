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立法院新會期報到 洪孟楷拔得頭籌、最資深新人排名第3

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院新會期今天報到，國民黨洪孟楷（右一）拔得頭籌。記者邱德祥／攝影
立法院新會期今天報到，國民黨洪孟楷（右一）拔得頭籌。記者邱德祥／攝影

立法院新會期今天報到，國民黨立委洪孟楷拔得頭籌，民進黨立委陳靜敏笑說，自己破了中華民國選舉史的紀錄，兩個任期都是遞補就任，所以是「資深」的新人，身為唯一護理背景的國會代言人，她會持續在健保給付、韌性社會等項目爭取對護理的投資。

立法院第10屆第7會期上午報到，洪孟楷連續3個會期拔得頭籌，第2位報到的是台灣民眾黨立委邱臣遠，陳靜敏約在上午6時15分抵達立法院，成為全院第3位、民進黨團第1位完成報到的立委。

陳靜敏表示，她破了中華民國選舉史的紀錄，因為2個任期都是遞補就任，所以是「資深」的新人，自己是在去年12月28日才就任，這個屆期算是第一次報到，而為了宣示在剩餘1年任期關注的議題，她也特別帶了「健全國會需要護理人、護理更需國會代言人」的手板與會。

陳靜敏指出，我國執業護理師超過19萬人，比保家衛國的國軍編制還多，提供每位民眾從出生到死亡的護理服務，因此不論是少子女化對策、托養、勞工健康福利到老人安養照顧，以及及社會福利服務的弱勢照顧、健保改革、健全長照體系等，都應有護理角度的政策建言，讓這些政策更接地氣。

然而，陳靜敏也說，這3年受到疫情衝擊，國家社會沒有給予護理應得的對待，包括護理師低薪、工作環境差、高階教育不足、職場血汗等問題更為嚴重，許多護理師因看不到改善的前景而紛紛離職，世界多國更有許多護理師發起罷工來訴求護理勞動條件改善。

陳靜敏認為，新內閣需要透過投資護理，達成包括盤整防疫措施、檢討社會照顧體系的重要任務，身為唯一護理背景的國會代言人，立法院馬上就要進行相關特別條例應用的質詢，自己也會持續在健保給付、韌性社會項目爭取對護理的投資。

另外，今天辦理新會期報到的前10位立委，還有國民黨立委游毓蘭、時代力量立委陳椒華、民進黨立委陳歐珀、國民黨立委陳玉珍、民進黨立委鍾佳濱、民進黨立委郭國文及台灣民眾黨立委陳琬惠。

陳椒華表示，今天是立法院第10屆第7會期的報到日，自己在上午6時30分就來到報到處，「一來已經是第5位」，前面已經有洪孟楷、邱臣遠、陳靜敏、游毓蘭等人到場。

陳椒華也說，今天是新閣揆上任的第2天，身為時代力量的不分區立委，她希望新內閣團隊能重視落實居住正義、友善交通、符合預算法發超徵稅收、督促不適任閣員等問題。

民進黨 立法院 護理師

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