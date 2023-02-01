獨／那個男人回來了！羅智強低調遷戶籍至台北

各政黨備戰2024立委、總統大選，台北市第六選區大安區立委林奕華將卸下立委身分，轉任台北市副市長，該區未來由誰來挑戰，備受外界關注。據悉，台北市前議員羅智強今已委託他人低調將戶籍遷至大安區，此舉將為立委大選拉開序幕。

台北市議員曾獻瑩昨日指出，跑地方行程意外發現，已有身穿「大安區立委參選人羅智強」背心的團隊出現。據悉，羅智強今已委託他人赴大安區公所，將戶籍由桃園市遷回台北市大安區。

林奕華轉任台北市副市長消息以來，大安區立委接棒者引關注，包括台北市議員王欣儀、李柏毅、鍾沛君等人，如今羅智強決定回歸大安區選立委，競爭者不僅有眾多現任議員，還有可能與前國安會副秘書長楊永明對決。

黨內人士表示，羅智強是適合發揮空戰，台北市選區適合空戰，大安區是羅的出發地，有許多民眾支持，且羅智強擅長發動議題，回到台北也能跟游淑慧、徐巧芯等議員，發揮聯合作戰，至於曾經遷戶籍至桃園只是行政流程，選民支持才是重點，「自己走基層就會知道水溫」。

羅智強今在臉書表示上午完成環島41天。他說，今天是最後一天，他在牛煦庭議員等好朋友的陪同下，從新北市新莊走到桃園龜山，走了800公里，近100萬步，一路上有風有雨有烈日，但也有著大家的鼓勵和支持。