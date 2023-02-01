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賴清德擬開鍘台南正副議長案 黃偉哲：尊重中執委意見
民進黨主席賴清德上任後，今天將召開首次中執會，討論台南市正副議長選舉爭議案，賴主席起手式將對「台南本命區」開鍘。對此，台南市長黃偉哲表示，尊重所有中執委意見，相信黨中央安排這樣的議程有其用意，希望向全民宣示民進黨的決心。
賴清德在競選黨主席期間曾宣示反黑金，今將在中執會開出第一槍，擬開鍘台南市議長選舉涉及賄選爭議的議長邱莉莉、副議長林志展，移送中評會做出停權處分。
據了解，中執會將建請中評會裁量議處，預料比廉政會先前「聲押即停權」決議更重，直接將民進黨籍正副議長邱莉莉、林志展暫停黨權，若一審判無罪再回復、一審有罪最重可除名。
黃偉哲說，有看到中執會開會通知，但沒有提到台南正副議長的部分，因為中執會是合議制，所以要尊重所有中執委意見，相信黨中央安排這樣的議程有其用意，也希望向全民宣示民進黨決心。
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