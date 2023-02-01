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2024綠營「賴清德配蕭美琴」是最佳解？ 網路投票結果一面倒

聯合新聞網／ 綜合報導
駐美代表蕭美琴。本報系資料照／華盛頓記者張文馨攝影
駐美代表蕭美琴。本報系資料照／華盛頓記者張文馨攝影

Youtube頻道《桃園孫先生》近日發起網路投票詢問大眾對民進黨如果2024推出「賴蕭配」的看法，投票結果近乎一面倒不看好，「蕭賴不同派系，而且比蕭資深的很多。」

資深媒體人黃暐瀚日前在Yahoo TV《鄉民大會》節目中指出，民進黨很可能讓現任駐美代表蕭美琴賴清德搭檔出征2024年總統大選，對此，Youtube頻道《桃園孫先生》昨（1月31日）發起網路投票詢問民眾「賴蕭配是不是民進黨2024最強組合？」

截至目前，一共有6000多人參與投票，其中僅19％的人認同賴蕭配是綠營2024最強組合，高達61％的民眾持相反看法。

賴清德18日宣誓就職民進黨主席。記者陳正興／攝影
賴清德18日宣誓就職民進黨主席。記者陳正興／攝影

不少網友也在留言區表達不認同的原因：「蕭賴不同派系，而且比蕭資深的很多」、「不看好，宗教不同，不可能」，還有人提出自己心目中的適合與賴清德搭配的人選是唐鳳、陳菊、陳建仁或蘇貞昌。

另有網友直言，不管民進黨推舉什麼人，都絕對不會再將選票投給他們：「不管誰搭配誰，我死都不會投給民進黨，除非我瘋了」、「不管如何配，下架民進黨就對了」、「民進黨無論是誰都不適任」。

總統大選 民進黨 賴清德 蕭美琴 黃暐瀚

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