快訊

陳菊人馬接掌新內閣要職 調節蔡賴黨政關係安全閥？

「人類自由指數」台灣亞洲第一！中國大陸全球排名152吊車尾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2024總統支持侯友宜或柯文哲？ 羅智強：只挺「這種人」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨台北市前議員羅智強今天表示，自己只支持最強的總統參選人，無論是誰都沒有比政黨輪替重要。圖／取自羅智強臉書
國民黨台北市前議員羅智強今天表示，自己只支持最強的總統參選人，無論是誰都沒有比政黨輪替重要。圖／取自羅智強臉書

國民黨台北市前議員羅智強日前宣布要參選2024立委，並預計農曆年後決定選區。今天他在臉書發文，對自己動向未加說明，但強調自己2024總統選舉只會支持「會贏的人」，不管是新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘、台北市前市長柯文哲、資深媒體人趙少康、孫文學校總校長張亞中，都沒有「政黨輪替」重要，希望各界不要中了民進黨挑撥離間的計。

羅智強去年曾爭取參選桃園市長，他表示，過去近1年他設籍桃園龜山，買了一間屋齡40年、位在頂樓的小小公寓，在眾人支持下，從民調落後，最後戰到媒體民調第一名，雖然最後未能如願參選市長，但他選擇成全張善政、盡全力輔選，「因為個人的委屈一點都不重要，台灣的民主、政黨的輪替才重要。」

羅智強說，他知道這一次在野陣營想要角逐總統者眾，像是侯友宜、郭台銘、柯文哲、趙少康、張亞中等人，各個滿腔熱血、滿懷抱負、正派優秀，也許都想要當總統，但無論是誰都沒有比「政黨輪替」更重要，「對我來說2024我只支持會贏的人。」

羅智強表示，今天他即將完成環島之旅最後一段路，但政黨輪替的路，更加艱辛困難，他呼籲各界支持最強的總統參選人、選出會贏的總統參選人，不要吵架、不要互相猜忌、不要中了民進黨挑撥離間的計，要想著怎麼幫台灣鞏固民主、讓台灣人民不要走向戰爭、讓平民百姓不要受黑金威脅、讓每個人的言論自由不被執政者壓迫，「政黨輪替，比任何人當總統都重要。」

羅智強

延伸閱讀

林奕華席次誰接棒？被爆已成立大安立委參選團隊 羅智強回應了

蔣萬安邀賞燈 柯文哲：只要不是半夜我就來

獨／柯文哲布局立委第一槍？ 春節前悄拜訪民進黨的「他」

影／基隆民調支持北北基合併 侯友宜這樣說

相關新聞

獨／那個男人回來了！羅智強低調遷戶籍至台北

各政黨備戰2024立委、總統大選，台北市第六選區大安區立委林奕華將卸下立委身分，轉任台北市副市長，該區未來由誰來挑戰，備...

2024綠營「賴清德配蕭美琴」是最佳解？ 網路投票結果一面倒

Youtube頻道《桃園孫先生》近日發起網路投票詢問大眾對民進黨如果2024推出「賴蕭配」的看法，投票結果近乎一面倒不看好，「蕭賴不同派系，而且比蕭資深的很多。」

戰高嘉瑜難勝？ 游淑慧拋政見：查20兆藏大秘寶 廢這機關

2024立委選舉，國民黨北市議員游淑慧率先表態爭取港湖立委黨內初選，她今天在臉書表達表態爭取參選的本心，並且點出民進黨四...

游錫堃訪美拚外交 前往華府發文報平安

立法院長游錫堃昨天下午啟程赴華府，出席國際宗教自由峰會及國家祈禱早餐會；游錫堃今天早上於臉書發文表示，經過14個小時的飛...

30億捐了沒？曹興誠：已陸續捐錢 盼加強台灣心理認知輿論防衛力

聯電前董事長曹興誠去年8月宣布捐出新台幣30億元，加強國防。他今天發文表示，已陸續捐錢，捐出的錢是希望加強台灣在心理、認...

兵役硬卡進學制 「3+1」是看輕高教還是高看大學生？

蔡英文總統上月宣布，從2024年起，2005年（94年次）1月1日以後出生役男，義務役期將從現有4個月改為1年，但國防部拋出的「大學3年+兵役1年」被師生罵翻，認為不少學生四年都念不完了，還不少人千方百計延畢，要學生三年內完成學業，是把大家都當成「資優生」看待嗎？將兵役硬卡進學制系統、干預大學各科系既定行程和操作模式，搞得大學人仰馬翻。國防部跟教育部是嫌教改還不夠亂嗎？還是把大學教育看得太廉價？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。