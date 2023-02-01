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2024大選在野陣營贏面大？ 羅智強曝做好1事：選情將呈現樂觀

聯合新聞網／ 綜合報導
副總統賴清德（左）、新北市長侯友宜（右）。 圖／聯合報系資料照片
副總統賴清德（左）、新北市長侯友宜（右）。 圖／聯合報系資料照片

九合一大選順利落幕，許多人也開始討論2024總統大選的可能人選，其中新北市長侯友宜，以及副總統賴清德都頻頻被點名。對此，國民黨台北市前議員羅智強表示，對於2024大選的看法只有一個字「贏」，沒有別的第二標準，只要國民黨好好整合內部，選情是呈現樂觀的。

羅智強昨（31）日在節目《千秋萬事》中提到，為了民進黨好，也為了台灣好，民進黨要下台，自己不是仇恨民進黨，也不是討厭民進黨，而是現在民進黨這群掌權者其實已經背叛民進黨了。除此之外，羅智強坦言「國民黨很對不起民進黨」，因為總統蔡英文、立委陳明文都是國民黨培養的人，「民進黨以前有很多值得尊敬的人，但真正捍衛民進黨理念的那群人，像是陳文茜、郭正亮、施明德都去哪裡了？」

國民黨要如何在2024拿下勝選？羅智強認為首先要放下自己的私心，全力為台灣著想。他透露當初桃園市長選舉禮讓張善政後，他曾拜訪國民黨前主席吳伯雄，也認為藍營需要更多像吳伯雄這樣的「造王者」，能夠把政治私心放下來，才有辦法成就別人，他也預測2024總統大選對在野陣營（國民黨）是樂觀的，但前提是要好好整合內部。

針對國民黨主席朱立倫，羅智強表示兩人之間有很多摩擦，但今天也要幫對方說句話，「朱立倫天生為難，現在辦不辦初選都有問題，辦初選的話，侯友宜會面臨表態問題，進到初選就會出現一些亂局；但不辦初選的話，徵召的標準又是什麼？」最後，羅智強強調朱立倫是遊戲規則制定者，當他能夠有一個超然的立場，那總統提名的組合，也只能讓朱立倫去煩惱。

民進黨 國民黨 羅智強 侯友宜 賴清德 朱立倫

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