戰高嘉瑜難勝？游淑慧拋政見：查20兆藏大秘寶 廢這機關

2024立委選舉，國民黨北市議員游淑慧率先表態爭取港湖立委黨內初選，她今天在臉書表達表態爭取參選的本心，並且點出民進黨四大點有疑問的花錢大秘寶及標案，若有機會前進國會，將追查民進黨執政以來近20兆錢花到哪？並且希望能廢NCC國家通訊傳播委員會，因為NCC已經變成箝制新聞自由那雙「髒CC的手了」。

游淑慧今天在臉書表示，她看到一篇讀者投書，對於她表態投入立委初選「暗指不自量力」。投書寫到在去年議員得票數上，她並不是最高票，無法說服藍營支持者可以勝選，游說，「我不是不自量力，而是全力以赴。」

游淑慧說，選後一個月來，她和台北市黨部主委黃呂錦茹、議員李彥秀分別聊過2024港湖人選的問題和她們想法，才開始思考：「我該不該投入？我能不能做好？」

游說，因為她本來就不是個猶豫不決或扭捏作態的人，所以很快就有了決定，也給出清楚的態度：「我願意參加國民黨2024立委初選，爭取提名，挑戰民進黨現任的高嘉瑜委員。」這不是一個自不量力的決定，而是一個思考後全力以赴的決心。

游淑慧也提到，她前天和北市議員張斯綱、徐巧芯聊到，如果有機會進入國會，想做什麼？「大家都知道，我是數字控與資料狂……，所以我最想做的事：看看民進黨執政期間近20兆的錢到底花到哪？給到誰？怎麼花？」

游淑慧今天更點出四大項疑問，表示若進入國會將針對前瞻計畫8800億的使用流向、效益做一個完整的了解…看看有多少像新竹棒球場那樣的大祕寶？有多少變成選舉綁樁的標案？

另外，防疫特別預算8400億的使用方式再次嚴格檢視，將疫苗採購的過程解密，了解高端疫苗採購的必要性，更要比較台灣採購價格與國際均價有無龐大價差……而幾次發放的振興券的印製、發放及未領取券的銷毀執行狀況。

游也說，她也要檢視民進黨政府這幾年龐大數量的限制性採購案，看看這些限制性採購案為什麼要限制？都是那些人神通廣大拿到標案。第四，關於民進黨政府巨額的媒體採購、網路行銷預算，也該全面清查到底是政策行銷？還是他們的政黨行銷？

游淑慧說，好好的把關公帑的運用，絕對是民代的首要工作之一。除了盯緊錢以外，如果國民黨國會能有足夠的席次，她也希望能廢除NCC，因為NCC已經變成箝制新聞自由那雙髒CC的手了。

游淑慧表示，高嘉瑜委員是全國知名度和話題量最高的委員之一，挑戰高嘉瑜，這個任務當然超艱困，但再難也不能逃避。「狹路相逢勇者勝，是我信奉的從政原則」。

游說，不管嘉瑜委員與民進黨的愛恨情仇如何，說了多少良心話，但高在立法院過去的各種表決一樣選擇順服黨意、背離民意，她仍是民進黨的一分子，這就是現實。「挑戰民進黨、下架民進黨，讓台灣重新回到正軌，是我們2024的共同目標」。