【專家之眼】金酒解禁啟示：對話有效 但要戴雙層鋼盔

最近中共國台辦宣布包括金酒等63家台灣食品輸陸解禁一事，除了務實地解決部分廠商問題外，相關各方行動在因循中有新意，透露出的訊息，恐怕對未來兩岸關係造成不小影響，值得注意。

有新意之處在於中共操作。他們先釋放國民黨前主席洪秀柱、新黨主席吳成典、金門縣長陳福海、國民黨立委陳玉珍等人，於春節期間在廈門跟國台辦主任宋濤見面消息，再發新聞表示，近期包括金門酒廠在內的島內一些企業向大陸主管部門提交及補充完善了相關註冊資料，並通過上述有關人士和工商團體轉達訴求。中共對此高度重視，積極處理。經有關主管部門審核，對金門酒廠等符合要求的63家企業予以註冊或更新註冊資訊，對不符合要求、暫時無法註冊的，也逐一說明具體原因。

台灣各政黨回應，則多是老調重彈。民進黨除了「正面看待」外，主調仍放在批評中共以食安監管之名，製造非關稅貿易障礙、已讀不回、莫名其妙禁止與開放的政治動作、不公平對待台灣等。

國民黨目前是由立院黨團總召強調交流重要。他說，這是一個好的開始，國民黨表達歡迎之意，也希望兩岸多溝通建立共識。至於民眾黨團總召則繼續之前批評政府行政怠惰的邏輯。他呼籲政府應積極輔導業者更新註冊資料、開拓國際市場、發揮溝通功能。

執政黨的回應其實也是之前對外界批評行政怠惰的辯詞。相關討論已多，無須贅述。但此次有些用詞不精確處可以考究一下：對於「非關稅貿易障礙」，陸委會網站引經濟部國貿局說明，是讓被禁產品商機流失，以保護本國產業手段。但中共那麼快就解禁63家台食品，我方也沒做貿易讓步，這不像是要保護自家廠商的手段；此外，媒體追問邱太三主委，國民黨與國台辦會商，是否有矮化台灣的疑慮，邱主委回，各位都很清楚，可看出誰在做這樣的政治操作。此次訪陸相關人士是否可以代表國民黨？相信大家心裡有把尺。

說到這些相關人士，就是中共比較特別的操作手段重點。了解中共官僚作業就知道，相關台產品被禁與否，牽涉食安、註冊等不同管理部門，非國台辦能單獨決定。應該是行政作業早已完備，才把利害相關者找來做面子。金門雙陳過去一直為金酒奔走，現身合理，而中共未等到更多業績出來才公布，也印證了對話有意義；但洪吳等人出現有些突兀。理由恐怕要把時間往前推一天，宋先與洪會面時強調，他們鼓勵和支持更多台灣同胞參與到現代化建設、民族復興和祖國統一進程中來，並提到「希望洪主席一如既往為此貢獻力量」。

這並不讓人意外。宋主任在發表《攜手奮鬥 共創偉業》新年寄語時，就說要與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商。其目的性這麼明顯，所以民進黨立院黨團除了舊辯詞外，也把砲火集中在此。難怪陳立委明明是處理民生議題，前次赴陸沒事，這次卻被質疑。以後台灣訪客見宋主任前，恐怕要多做好準備才行。另有意思的是，中共為何要在最近公布部分名單並邀洪？這些數字沒有特別漂亮，連結理由也不夠自然。或與年前若干訪客新聞有關。

想執政的在野黨回應方式，以目前台灣民意看來，恐怕仍認為以不處理為宜。對台人來說，除了要明辨雙方交流時，在野黨能做的事、有沒能力讓台灣失去主體性外，或許也該自問：兩岸不對話，在越趨緊張局勢下，是要準備打仗了嗎？我們準備好了沒？如否，對話交流緩和局勢、為在陸台人服務、保持經濟活力…等議題是否該處理？若多數持肯定態度，那麼兩岸還有機會維持當初九二共識擱置爭議精神。但如果反之，或者中共堅持要有新發展，那就難說了。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康