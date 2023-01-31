秋後算帳？ 知情人士曝：余正煌今轉調內勤「考績甲等」

民進黨九合一選舉敗選，有知情人士指出，被視為造成民進黨九合一選舉敗選原因之一的調查局新竹市調查站調查官余正煌正巧也在今天起被轉至內勤，但余的考績是甲等，雖然因果很多，但種種跡象看來，「事實上就是秋後算帳」。

去年縣市長選舉，前新竹市長林智堅的台大國發所碩士論文，遭踢爆涉嫌抄襲同樣就讀台大國發所學長余正煌的碩論，據悉，事情爆發後確實有官員希望余吞下為林解圍，但余不接受，最後提告林侵害著作權；而台大也認定林的論文抄襲，撤銷其碩士學位，導致林退出桃園市長選舉。

余正煌自訴林智堅台大國發所碩士論文抄襲違反著作權法，台北地方法院1月11日傳林智堅出庭，余正煌則在開庭前深夜於臉書發文「黨，聯合公司要攻我嗎」、「要戰就來」，並傳出去年度工作考績被打甲等，還將從外勤轉調內勤冷凍。