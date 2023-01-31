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北市連任議員宣布2024選立委 張斯綱：首要廢NCC

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市議員張斯綱。圖／本報資料照片
台北市議員張斯綱。圖／本報資料照片

各政黨備戰2024立委、總統大選，台北市議員張斯綱今晚間宣示，他已經準備好進軍立法院，挑戰台北市第一選舉區（士林北投）立委，選上第一件事就是提案廢除國家通訊傳播委員會（NCC）。

張斯綱表示，2024的立委選舉對國家、對國民黨有多重要，大家心知肚明，不需要他再重複，他經歷台北市議會及政治幕僚、民間企業的多重磨練，到立法院一定能發揮監督、協調的戰力。

張斯綱表示，到了立法院，第一件事就是要提案廢除NCC，NCC當初的設想是獨立機關，作為媒體及電信業者的法規監管單位，但是現在的NCC獨立性蕩然無存，甚至變成民進黨的言論打手，傷害台灣的民主政治，這樣的NCC不要也罷。

張斯綱表示，2024是國民黨重要一戰，國民黨要透過這次選舉徹底轉型，成為有朝氣、有機動戰力、有使命感的政黨，盼在選戰過程中立委與總統候選人相互拉抬，帶動氣勢、翻轉局勢。

NCC 張斯綱

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