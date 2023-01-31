林奕華席次誰接棒？被爆已成立大安立委參選團隊 羅智強回應了

北市第六選區大安區立委林奕華將卸下立委身份，轉任台北市長蔣萬安的市府副市長，該區未來由誰來挑戰受外界關注。國民黨台北市議員曾獻瑩今指出，跑地方行程意外發現，已有身穿「大安區立委參選人羅智強」的團隊出現。羅智強表示，再給他一點時間，會向大家正式報告，決定參選哪一個選區。

林奕華轉任台北市副市長消息以來，大安區立委接棒者引關注，包括台北市議員王欣儀、李柏毅、鍾沛君等人，還有擁有超高聲量的前台北市議員羅智強，都是外界點名的可能人選。

曾獻瑩今在臉書發文提及，今天跑元宵節行程時，意外發現有大安立委參選人的團隊，「立委選戰已經開跑了？」只見曾獻瑩貼出的4張照片中，服務團隊名稱皆寫著羅智強。

對此，羅智強表示，結合優秀有戰力的伙伴進入國會，促成政黨輪替、促進國會革新，是他2024年的目標。至於選區，請益拜訪持續進行中，再給他一點時間，會向大家正式報告，決定參選哪一個選區。