蔣萬安邀賞燈 柯文哲：只要不是半夜我就來
「台灣燈會在台北」明天試營運，2月5日正式開幕。台北市長蔣萬安、前市長柯文哲、文化部長史哲等人今晚出席全聯企業在信義路五段打造的「光鑰未來」燈區試燈，蔣萬安再度邀請柯文哲出席台灣燈會開幕，柯文哲阿莎力回答「只要不是半夜，我就會來。」
蔣萬安今天下午出席台灣燈會試營運記者會後，晚間6點半出席台北101大樓對面的全聯光鑰未來燈區試燈記者會，柯蔣兩人同台，互動不多，不過蔣萬安趁開始前空檔再度邀請柯文哲出席台灣燈會開幕，柯文哲一口答應說「只要不是半夜，我就會來。」
這次的「光鑰未來」燈區，是全聯企業攜手科技藝術策展人馮建彰帶領的台灣團隊FREES，與國際知名土耳其OUCHHH創意新媒體團隊，打造「光鑰未來全聯25」LED數位迷宮燈飾，以2700片LED打造迷宮形式光影沉浸秀，加上高達12米的數位光塔，呈現情境相當震撼。
蔣萬安致詞表示，感謝前柯市府在台灣燈會前期的籌畫，現在台灣燈會即將登場，也將結合北市府大數據中心，呈現相關即時車況人潮資訊，透過AI數位動畫光影呈現，讓所有觀賞燈會的民眾，也能感受台灣燈會的科技魅力。
柯文哲說，台灣燈會23年後回到台北市舉辦，範圍從東區到信義區四四南村，範圍實在太大，還是需要公私協力，2019台北市就舉辦過台北光之饗宴，當時就希望有上百萬人觀賞。
「光鑰未來」燈區開幕日登場，展出15天，免費預約觀賞，每天傍晚5點至晚間10點點燈，每天展演10場光影沉浸秀，每半小時一場，今天起可以到專屬網站預約，每一支手機號碼同場次可預約1至4人，每天限可預約一場。
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