憶國會議長差點被人做掉 王金平談太陽花學運：現場只有「他」了解

立法院前院長王金平今「回娘家」，參加立法院「民主國會卅年特展」開幕活動。王金平回憶過去立院甘苦談，舉出兩個案例，一是「國會議長差點被人做掉」（指九月政爭），二是太陽花學運；王金平也提及過去的「王柯體制」，陳述朝野協商的重要性，王並感謝民進黨團「萬年總召」柯建銘對立法工作貢獻良多。

王金平表示，30年的民主國會，最要感激的是台灣的「民主先生」已故前總統李登輝，有李登輝才能順利結束萬年國會，讓萬年國會走入歷史。

回憶在立院的過往，王金平說，他要舉2個例子，一是國會議長「差一點被人做掉」、二是太陽花學運。外界知道的太陽花學運，根本不是那麼一回事，真正的內容，現場可能也只有柯建銘了解。

談到「王柯體制」，王金平說，他要感謝柯建銘，雖然是萬年總召，「但這個總召為國家立法工作、政策推動有重大影響，貢獻良多」。

王金平說，他先讚揚柯建銘，但柯建銘也有值得批評的地方，「但現在一直修正」。無論國民黨、民進黨執政，大家理性配合，民主政治該有的「多數尊重少數、少數服從多數」的核心精神就是協商，採取尊重包容接納的基本做法，他主持過那麼多協商，「我認為沒有做錯」。

王金平也說，他跟立法院長游錫堃、前院長蘇嘉全雖不同黨，但依然2、3個月就聚會一次。他也常說，民進黨沒有柯建銘，怎麼能夠讓這麼多法案順利通過，「應要為柯總召鼓個掌」。

柯建銘回應，王金平說國會議長「差點被人做掉」，就是「九月政爭」。但「王柯體制」還是堅強站在一起，所謂「王柯體制」、「大喬小喬」有點像負面名詞，但中間道盡多少辛酸，是非常刻骨銘心。

柯建銘表示，立法院2月就要開議，新閣揆產生，希望立院不要只有對立、對抗一種文化。他長期和王金平在談如何朝野和諧，建立溝通文化，「但在發展上有點距離，因為明年要總統大選了」。