快訊

小11歲！胡歌老婆遭起底「真實身份」 高清正面照曝光

陳建仁被借調遭批「不捨49萬高薪」 中研院副院長說話了

吃到一半燒起來！ 戰醬燒肉新莊店急疏散17客人、5員工送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

憶國會議長差點被人做掉 王金平談太陽花學運：現場只有「他」了解

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
立法院長游錫堃（左二）和前院長王金平（右二）今早出席立法院「民主國會卅年特展」開幕活動。記者曾吉松／攝影
立法院長游錫堃（左二）和前院長王金平（右二）今早出席立法院「民主國會卅年特展」開幕活動。記者曾吉松／攝影

立法院前院長王金平今「回娘家」，參加立法院「民主國會卅年特展」開幕活動。王金平回憶過去立院甘苦談，舉出兩個案例，一是「國會議長差點被人做掉」（指九月政爭），二是太陽花學運；王金平也提及過去的「王柯體制」，陳述朝野協商的重要性，王並感謝民進黨團「萬年總召」柯建銘對立法工作貢獻良多。

王金平表示，30年的民主國會，最要感激的是台灣的「民主先生」已故前總統李登輝，有李登輝才能順利結束萬年國會，讓萬年國會走入歷史。

回憶在立院的過往，王金平說，他要舉2個例子，一是國會議長「差一點被人做掉」、二是太陽花學運。外界知道的太陽花學運，根本不是那麼一回事，真正的內容，現場可能也只有柯建銘了解。

談到「王柯體制」，王金平說，他要感謝柯建銘，雖然是萬年總召，「但這個總召為國家立法工作、政策推動有重大影響，貢獻良多」。

王金平說，他先讚揚柯建銘，但柯建銘也有值得批評的地方，「但現在一直修正」。無論國民黨、民進黨執政，大家理性配合，民主政治該有的「多數尊重少數、少數服從多數」的核心精神就是協商，採取尊重包容接納的基本做法，他主持過那麼多協商，「我認為沒有做錯」。

王金平也說，他跟立法院長游錫堃、前院長蘇嘉全雖不同黨，但依然2、3個月就聚會一次。他也常說，民進黨沒有柯建銘，怎麼能夠讓這麼多法案順利通過，「應要為柯總召鼓個掌」。

柯建銘回應，王金平說國會議長「差點被人做掉」，就是「九月政爭」。但「王柯體制」還是堅強站在一起，所謂「王柯體制」、「大喬小喬」有點像負面名詞，但中間道盡多少辛酸，是非常刻骨銘心。

柯建銘表示，立法院2月就要開議，新閣揆產生，希望立院不要只有對立、對抗一種文化。他長期和王金平在談如何朝野和諧，建立溝通文化，「但在發展上有點距離，因為明年要總統大選了」。

王金平 柯建銘 太陽花學運 立法院 蘇嘉全

延伸閱讀

游錫堃王金平出席「民主國會卅年特展」開幕活動

談藍營2024 王金平：對國民黨有有利的地方

陳建仁擔任閣揆 柯建銘：對政治沒有大家想像的外行

柯建銘買花送好友 女人深夜回贈一首詩「你的曲線像撅起的唇」

相關新聞

民進黨智庫改組 洪耀福離任、童子賢名列副董事長

民進黨明天舉行中執會，討論台南市正副議長選舉爭議處理案。據了解，中執會將建請中評會裁量議處，擬朝向比廉政會先前「聲押即停...

獨／柯文哲布局立委第一槍？ 春節前悄拜訪民進黨的「他」

距2024總統大選僅剩一年，民眾黨主席柯文哲動作頻頻。據悉，柯春節前悄悄拜訪民進黨新北市議員李余典，似乎希望李家代表民眾...

許淑華確定保住碩士學位 逢甲大學論文修正後通過審核

南投縣長許淑華碩士論文選前遭檢舉渉抄襲，經逢甲大學審定涉及「不當引述」，須修正論文補送，期限到這學期1月31日。今天是期...

北市連任議員宣布2024選立委 張斯綱：首要廢NCC

各政黨備戰2024立委、總統大選，台北市議員張斯綱今晚間宣示，他已經準備好進軍立法院，挑戰台北市第一選舉區（士林北投）立...

林奕華席次誰接棒？被爆已成立大安立委參選團隊 羅智強回應了

北市第六選區大安區立委林奕華將卸下立委身份，轉任台北市長蔣萬安的市府副市長，該區未來由誰來挑戰受外界關注。國民黨台北市議...

蔣萬安邀賞燈 柯文哲：只要不是半夜我就來

「台灣燈會在台北」明天試營運，2月5日正式開幕。台北市長蔣萬安、前市長柯文哲、文化部長史哲等人今晚出席全聯企業在信義路五...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。