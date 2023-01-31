民進黨智庫改組 洪耀福離任、童子賢名列副董事長

民進黨明天舉行中執會，討論台南市正副議長選舉爭議處理案。據了解，中執會將建請中評會裁量議處，擬朝向比廉政會先前「聲押即停權」更重方向進行，直接將民進黨籍的正副議長邱莉莉、林志展暫停黨權，待一審判無罪再回復，若一審有罪將最重除名。此外，民進黨中央所屬智庫新境界文教基金會，也在今天完成董事改組，亮點為和碩集團董事長童子賢出任副董事長。

新境界文教基金會董事異動部分，英系前副董事長洪耀福離任，童子賢則在賴清德邀請下擔任副董事長，另外兩位副董事長前黨秘書長林錫耀和國安會前秘書長邱義仁則續任；與賴清德親近的文化部前部長鄭麗君和前黨副秘書長林飛帆也名列基金會董事。

改組後的新境界文化基金會，照慣例由黨主席賴清德擔任董事長，副董事長邱義仁、林錫耀、童子賢，其他董事包括王震緯、何飛鵬、沈國榮、李金龍、吳介民、林右昌、林萬億、林飛帆、柯建銘、高俊雄、陳正然、張建一、郭智輝、許立明、鄭麗君。

據悉，中執會明也將建請修正「中央黨部組織規程」，擬將客家部、原住民族事務部整併，成為新住民事務部；婦女部則改制為性別平等事務部，社群中心及媒體創意中心整合為社群中心，以利黨務資源整合。