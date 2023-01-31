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影／訪美期間會見麥卡錫？ 游錫堃：行程由代表處安排

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
立法院長游錫堃表示，此行主要是應國際宗教自由峰會的邀請去演講，隔日參加「國家祈禱早餐會」，這2天的行程重點在這2場，至於到了美國後，就尊重駐美代表處，目前是安排與一些僑胞或學者見面。記者黃仲明／攝影
立法院長游錫堃表示，此行主要是應國際宗教自由峰會的邀請去演講，隔日參加「國家祈禱早餐會」，這2天的行程重點在這2場，至於到了美國後，就尊重駐美代表處，目前是安排與一些僑胞或學者見面。記者黃仲明／攝影

立法院長游錫堃今天（31日）搭乘中華航空CI-12班機前往美國紐約，他下午在桃園機場受訪時表示，將在「國際宗教自由峰會」發表演說，同時出席「國家祈禱早餐會」。至於在美期間會不會與美國眾議院新議長麥卡錫會面，游錫堃說，在美行程由駐美代表處安排。

游錫堃今天下午4點45分在隨行人員的陪同下抵達桃園國際機場，他受訪表示，這次赴美只會住兩個晚上，此行主要是應國際宗教自由峰會的邀請，將於2月1日演講，2月2日則受邀參加「國家祈禱早餐會」，這2天的行程重點在這2場，至於到了美國後，就尊重駐美代表處，目前是安排與一些僑胞或學者見面。

由於國際宗教自由峰會、國家祈禱早餐會皆需持有邀請函才能入場，游錫堃去年11月在立法院接見國際宗教自由秘書處主席馬恩扎等人時，馬恩扎當時便邀請游錫堃出席今年一月舉辦的國際宗教峰會。依據行程規劃，游錫堃將於2月3日凌晨從紐約啟程返台，預計在2月4日返抵台灣。

立法院長游錫堃(前排右二)今天搭機前往美國，他下午在隨行人員的陪同下抵達桃園國際機場。記者黃仲明／攝影
立法院長游錫堃(前排右二)今天搭機前往美國，他下午在隨行人員的陪同下抵達桃園國際機場。記者黃仲明／攝影

游錫堃 麥卡錫

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