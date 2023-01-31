美前印太司令戴維森率團訪台 交流台海及區域情勢議題

外交部北美司長徐佑典今在例行記者會上表示，美國前印太司令部司令戴維森上將（Adm. Philip Davidson）昨率訪問團抵台，將晉見蔡英文總統，並拜會國防部、國安會、陸委會與智庫等單位，就台海安全和區域情勢等議題交換意見，這是農曆春節後第一個來台的訪團。

徐佑典說，這個由戴維森率領的美國智庫「國家亞洲研究局」（National Bureau of Asian Research, NBR）訪團將在台停留五天，訪團團員包括歐布萊特石橋集團的亞太資深顧問歐佛拜（Tami Overby）、國家亞洲研究局非駐點研究員賀樂薇（April Herlevi）、笹川和平基金會資深主任蕭夫（James Schoff）等亞太議題專家共六人。

徐佑典表示，由戴維森率領的訪團成員具安全、印太區域研究背景，高度關注台海安全情勢，此行來訪顯示出美國智庫和學界對印太安全局勢的重視，雙方將就台海及區域情勢等議題進行廣泛交流。