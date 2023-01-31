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美前印太司令戴維森率團訪台 交流台海及區域情勢議題

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
外交部發言人兼公眾會執行長劉永健（左）與外交部北美司司長徐佑典（右）今上午一起出席外交部例會。記者蘇健忠／攝影
外交部發言人兼公眾會執行長劉永健（左）與外交部北美司司長徐佑典（右）今上午一起出席外交部例會。記者蘇健忠／攝影

外交部北美司長徐佑典今在例行記者會上表示，美國前印太司令部司令戴維森上將（Adm. Philip Davidson）昨率訪問團抵台，將晉見蔡英文總統，並拜會國防部、國安會、陸委會與智庫等單位，就台海安全和區域情勢等議題交換意見，這是農曆春節後第一個來台的訪團。

徐佑典說，這個由戴維森率領的美國智庫「國家亞洲研究局」（National Bureau of Asian Research, NBR）訪團將在台停留五天，訪團團員包括歐布萊特石橋集團的亞太資深顧問歐佛拜（Tami Overby）、國家亞洲研究局非駐點研究員賀樂薇（April Herlevi）、笹川和平基金會資深主任蕭夫（James Schoff）等亞太議題專家共六人。

徐佑典表示，由戴維森率領的訪團成員具安全、印太區域研究背景，高度關注台海安全情勢，此行來訪顯示出美國智庫和學界對印太安全局勢的重視，雙方將就台海及區域情勢等議題進行廣泛交流。

徐佑典說，在新的一年，外交部將持續深化和美國智庫學界的交流與互動，促使美國各界加深對台認識與了解。

外交部北美司司長徐佑典今上午出席外交部例會。 記者蘇健忠／攝影
外交部北美司司長徐佑典今上午出席外交部例會。 記者蘇健忠／攝影
美國印太司令部前司令戴維森。 圖／美聯社
美國印太司令部前司令戴維森。 圖／美聯社

美國 台海 外交部 蔡英文

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