籲盡快通過普發6千條例 民進黨立委駁質疑：絕無空白授權

新內閣今天交接上任，明天立法院新會期展開，首要面對最重大的任務之一就是何時能普發現金6千元。民進黨立法委員何欣純今說，目前「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」卡關，她覺得非常遺憾，也不符合人民希望盡快普發現金的期待，呼籲在野黨不要再杯葛、阻擋，趕快通過特別條例和預算。

針對在野黨質疑特別條例有「空白授權」情形，何欣純說絕對沒有，因為在條例第三條寫得很清楚，包括撥補挹注很多的基金、實現居住正義，減輕居住的負擔，以及對中小企業的輔導和普發現金、對弱勢家庭補助等，都清清楚楚寫在項目裡，所以在野黨不必質疑會有空白授權問題。

她說，行政院在條例通過後，要執行預算也必須提出計畫，歡迎在野黨嚴格監督各計畫，讓計畫執行到位，能真的幫助到每一個國民，這是必須盡快通過條例、照顧國民的原因，也是我們的責任，希望大家一起努力。