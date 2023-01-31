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卸任後沒入閣做什麼？ 潘孟安談下一步：希望民進黨能浴火重生

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
屏東縣前縣長潘孟安卸任後沒有入閣，外界好奇他的下一步，他最近推出新書「紅色鋼鐵人」。記者林俊良／攝影
屏東縣前縣長潘孟安卸任後沒有入閣，外界好奇他的下一步，他最近推出新書「紅色鋼鐵人」。記者林俊良／攝影

屏東縣前縣長潘孟安卸任後沒有入閣，外界好奇他的下一步。行政院發言人陳宗彥昨天說，潘孟安過年都在家裡玩貓很愉快；潘孟安今天則說，他卸任後第一、二天很高興可以睡到自然醒，昏睡到中午，隔了幾天好像覺得應該要做什麼事，應該重新梳理他想要做的事情。他也說，未來民進黨應該分進合擊，希望民進黨能夠浴火重生。

被問到未來規畫，潘孟安說，他原本希望當個旅遊文學家，卸職前也說要陪媽媽，這段期間讓自己調養一下，「以前很黑，氣色不好，工作緊繃，現在壓力沒那麼大，當然還是心繫屏東，未來台灣社會需要我們的地方都應該去盡一份心力，為屏東更是責無旁貸的責任。」

卸任後突然有很多時間，會不會不習慣？潘孟安說，過去他也是北漂到海外創業，很清楚在他鄉國度打拚的辛酸，因此希望減少年輕人出外流浪，今年過年，是1993年從政以來，第一次有新模式。因為剛卸任，也不用陪總統、副總統發紅包，可以跟很多長輩聊天，「這幾天是真正可以跟媽媽一起生活的日子。」

潘孟安說，媽媽前陣子剛出院，他陪著媽媽去拜拜，到以前賣魚的老菜市場、漁港去找老朋友，媽媽也很高興，這幾十年來一直沒有好好陪媽媽，也是一種彌補。

潘孟安說，他當縣長時，將自己的生活體驗融入到縣政上，例如屏東人念書要跑到外縣市，要運動也沒有場地，醫療資源也不足，很多長輩一個人躺在家看電視，也是被電視看，因此廣設關懷據點，希望長輩不要孤老，可以讓大家一起共老。

潘孟安 民進黨

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