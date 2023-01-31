獨／柯文哲布局立委第一槍？ 春節前悄拜訪民進黨的「他」

距2024總統大選僅剩一年，民眾黨主席柯文哲動作頻頻。據悉，柯春節前悄悄拜訪民進黨新北市議員李余典，似乎希望李家代表民眾黨參戰立委，李余典對此三緘其口，女兒李旻蔚也不願證實。地方人士認為，柯文哲要布局總統選戰，亟需有人代表民眾黨參選立委為他拉抬聲勢，但民眾黨基本盤仍薄弱，難以說服李家離開民進黨。

柯文哲參選2024總統態度明確，卸任台北市長後便籌組基金會、競選辦公室等，1月13日宣布提早從台大醫院退休，並已在規畫訪美，不過民眾黨區域立委人選卻遲遲沒下文。民眾黨秘書長周台竹日前曾說，還在尋找立委人選，當務之急是廣尋理念相同的人才投入選舉。

據悉，柯文哲以拜年名義，春節前悄悄拜會李余典、李旻蔚，雖然口頭上稱是請益如何打組織戰，但試探李家意味濃厚。李余典對此三緘其口，不願多談；李旻蔚雖沒證實與柯會面，但說會繼續耕耘基層，未來不排斥任何可能性，不過還需要把碩士論文先寫出，才不會被「放大檢視」。

民眾黨歷經2020總統大選與2022地方選舉，現有1位縣市長、5席不分區立委及14席縣市議員，選舉成績不如預期。地方人士說，柯文哲卸任台北市長以後，影響力大不如前，亟需有人參選區域立委，為自己參選總統拉抬聲勢，因此過年期間全台跑透透，名義上是拜年，實則已經開始動作。

地方人士說，區域立委選制下，通常是兩黨一對一廝殺，三腳督對民眾黨反而不利，最容易遭邊緣化，加上李旻蔚2020年代表民眾黨參選立委，就讓父親李余典遭民進黨停權2年，去年也吊車尾選上議員。如今有了前車之鑑，柯文哲想說服藍綠兩黨的地方民代轉加入民眾黨參選立委，恐怕是難上加難。