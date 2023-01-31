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逢甲大學證實修正論文通過審核 許淑華確定保住碩士學位

許淑華確定保住碩士學位 逢甲大學論文修正後通過審核

聯合報／ 記者余采瀅賴香珊／台中即時報導
南投縣長許淑華。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華。圖／南投縣政府提供

南投縣長許淑華碩士論文選前遭檢舉渉抄襲，經逢甲大學審定涉及「不當引述」，須修正論文補送，期限到這學期1月31日。今天是期限最後一天，逢甲大學表示，1月13日已收到許淑華送交的修正論文，依相關規定進行論文原創性比對等論文審查程序確認，許淑華修正論文符合學校學倫會規定，論文通過審核，確定保住碩士學位。

去年縣長選舉期間，民進黨指控許淑華論文涉嫌抄襲，許淑華主動申請逢甲大學調查，逢甲大學經兩個月審查，確認論文內容涉及「不當引述」，未達違反學術倫理情節重大程度，要求許淑華在本學期內完成學位論文修正，並送交學校備查。

逢甲大學指出，經營管理學院已在1月13日收到許淑華送交的修正論文，經過經管院審查，並依相關規定進行論文原創性比對等論文審查程序，確認許淑華修正論文符合學倫會要求，新修正論文已送學校圖書館完成審查，許淑華保住碩士學位。

南投縣長許淑華表示，目前尚未收到母校通知，但她在送出修正碩士論文前，就對自己的論文很有信心，相信其論文主體性跟內容都沒有問題，她也在當選上任後，立刻按照校方規定進行資料補正，而結果出爐果然也一如她的預期。

南投縣長許淑華逢甲大學碩士論文補正資料已送交逢甲大學審查，確定修正論文符合學倫會要求，許淑華保住碩士學位。記者江良誠／攝影
南投縣長許淑華逢甲大學碩士論文補正資料已送交逢甲大學審查，確定修正論文符合學倫會要求，許淑華保住碩士學位。記者江良誠／攝影

許淑華 逢甲大學 抄襲

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