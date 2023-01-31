潘孟安卸任不入閣 出新書感謝縣府同仁忍受龜毛和壓榨

屏東縣前縣長潘孟安最近出新書「紅色鋼鐵人」，訴說從政以來的心路歷程。潘孟安今天接受本報專訪時透露，紅色鋼鐵人之名出自於2019年屏東燈會，所有工作人員都穿著紅色背心，是一支「紅色鋼鐵人」團隊。他也說，他是一個「栓螺絲的人」，很謝謝縣府同仁，感謝大家願意忍受他的龜毛和壓榨。

「紅色鋼鐵人」由天下文化出版，書中提到，潘孟安對於縣府團隊的要求非常嚴格，脾氣只要來了，就會嚇到同仁，縣府團隊都很怕辦活動，尤其是表揚大會。由於全縣性的表揚活動動輒幾個小時，只要流程出狀況，潘孟安的臉就會立刻垮下，當場發飆，甚至搶走麥克風當起主持人，不少社工員被嚇到「皮皮挫」。

潘孟安今天受訪時提到，在他卸任時聽到各局處分享，有人說：「辦活動的時候希望副縣長去就好，因為知道縣長要去壓力就很大。」但他總是忍不住，一到場就覺得事情應該做得更好，包括長輩來了卻一直曬太陽，小孩沒地方坐等。他也舉例，有時候學校舉辦動土剪彩，一群小孩靜止不動曬著太陽，像罰站一樣，他就很怕大家中暑，不需要那麼官僚，「也不是說以前就是官僚，對不起我比較龜毛。」

書中也提及，2022年母親節表揚大會，是潘孟安任內最後一次舉辦，縣府團隊在事前做足準備，以為可以安全過關。但這一次攝影師拍攝距離較遠，麥克風聲音又不夠大，導致聽力不好的長輩都聽不清楚攝影師的口令，潘孟安又當場發飆，工作人員趕快調整音箱位置，排除問題。

潘孟安說，他每次擺臭臉後，下台都非常愧疚，可是又不知如何表達，只能說一聲「辛苦了」。感謝大家包容他的急性子和壞脾氣，他強調，雖然他有時口氣不好，但一點惡意都沒有，他會檢討改進。