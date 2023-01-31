推郭台銘當「非綠共主」？ 朱立倫：歡迎非綠的團結一致

國民黨主席朱立倫中午參加苗栗縣黨部新春團拜，針對媒體詢問坊間目前有說法可推郭台銘當「非綠共主」，朱立倫強調他今天到苗栗向黨內同志拜年，希望大家團結努力，3月4日南投補選讓林明溱高票當選，至於2024的選舉等南投補選後再討論，不管藍、白或其他顏色都歡迎。

朱立倫表示，不管是藍、白或其他顏色的都歡迎，大家都是朋友，只要是「非綠的」能夠團結在一起全力以赴， 要讓台灣更好、中華民國更好。

朱立倫在苗栗縣黨部團拜及新任縣黨部主委邱一峰布達典禮上致詞時指出，新的一年充滿希望，過去3年受疫情及國民黨失去中央執政影響，但如今大家逐漸從陰霾中走向希望，迎見陽光，尤其是過去失掉中央執政及立法院多數，可看到民進黨清算鬥爭國民黨無所不用其極，讓黨務工作非常辛苦。