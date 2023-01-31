美眾議院議長麥卡錫春季訪台？ 外交部：尚未接獲消息

今天是外交部新任發言人劉永健上任後第一次主持外交部例會，媒體詢問，昨捷克準總統帕維爾（Petr Pavel）與蔡英文總統通話，表達希望見面之意，劉永健回應，任何可以深化台灣和捷克雙邊夥伴關係的作為，外交部都會全力以赴。

劉永健表示，捷克總統選舉結果出爐後，蔡總統就在第一時間向帕維爾致意，隔天也用親筆函的方式道賀，昨兩人又通話，捷克代表處和帕維爾辦公室有著一定聯繫。

劉永健說，台灣近來加強與歐洲國家夥伴關係、提升實質交往有目共睹，特別是與東歐國家，帕維爾和蔡英文總統的通話，也是台灣和歐洲關係全面提升其中一個面向。

外傳美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）將於今年春季訪台，今外交部例會上，北美司長徐佑典表示，外交部目前沒有接獲相關訊息，至於立法院長游錫堃到美國，是為了參加國際宗教自由峰會、美國國家祈禱早餐會。