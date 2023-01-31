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民進黨中央進駐南投輔選蔡培慧 競總直接設在這

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民進黨南投立委補選參選人蔡培慧（左）春節期間到各鄉鎮宮廟參香，並拜會地方，今延續相關行程持續勤走基層。圖／蔡培慧服務處提供
民進黨南投立委補選參選人蔡培慧（左）春節期間到各鄉鎮宮廟參香，並拜會地方，今延續相關行程持續勤走基層。圖／蔡培慧服務處提供

春節連假結束，各行各業開工，南投縣第二選區立委補選也逐漸加溫，民進黨主席賴清德昨下達動員令，要求全黨全力輔選參選人蔡培慧；蔡培慧今持續勤走基層，黨中央團隊明將進駐南投備戰，蔡的競選總部將直接設在縣黨部，後天成立。

正副總統蔡英文、賴清德春節期間接連到南投參香，半公開為蔡培慧造勢，民進黨主席賴清德昨更在黨務主管會報中下達動員令，要求全黨全力支持南投立委補選，直接指示中央黨部2月1日起進駐南投，團結一致協助蔡培慧打贏選戰。

對於賴清德下達動員令，黨中央團隊將進駐南投輔選，蔡培慧競選團隊今天證實，黨祕書長許立明明天將親自率隊到南投開會，蔡培慧競選總部也將直接設在民進黨南投縣黨部，預計後天正式成立，中央、地方團結一心全力打贏這場立委補選。

而蔡培慧近期強打「校園牌」，發布她在擔任行政院中部聯合服務中心執行長任內爭取學校操場整建，草屯、營盤、中山、新民、溪南、社寮、永樂等7所國小已獲中央核定，將由行政院專案補助經費總共約4400萬元，改善校園教學環境。

蔡培慧今天也延續春節到各鄉鎮宮廟參香，以及拜會地方、居民行程，持續勤走基層，蔡培慧表示，黨中央將協力輔選，她也會按既定規畫，一步一腳印繼續深跟地方，了解民眾需求，加強與地方連結，強化建構傳統組織戰。

民進黨南投立委補選參選人蔡培慧（右3）春節期間到各鄉鎮宮廟參香，並拜會地方，今延續相關行程持續勤走基層。圖／蔡培慧服務處提供
民進黨南投立委補選參選人蔡培慧（右3）春節期間到各鄉鎮宮廟參香，並拜會地方，今延續相關行程持續勤走基層。圖／蔡培慧服務處提供
民進黨南投立委補選參選人蔡培慧（右）春節期間到各鄉鎮宮廟參香，並拜會地方，今延續相關行程持續勤走基層。圖／蔡培慧服務處提供
民進黨南投立委補選參選人蔡培慧（右）春節期間到各鄉鎮宮廟參香，並拜會地方，今延續相關行程持續勤走基層。圖／蔡培慧服務處提供

蔡培慧 南投 賴清德

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