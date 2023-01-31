朱立倫、鍾東錦苗栗黨部同框團拜 營造藍營大和解氛圍

國民黨主席朱立倫今天中午參加苗栗縣黨部新春團拜及新任主委邱一峰布達典禮，遭開除黨籍的苗栗縣長鍾東錦受邀到場，藍營縣內要角多人出席，包括選舉期間對立的前縣長劉政鴻、徐耀昌及多名以無黨籍參選的議員到場，朱立倫與鍾東錦並肩而坐且有互動，藍營選前分裂，選後已出現大和解氛圍。

朱立倫與鍾東錦幾乎同時抵達團拜的餐廳會場門口，先受訪的鍾東錦強調他一直以藍營大兵自栩，縣黨部主委邱一峰邀他參加團拜，因許多與會者都是長輩或先進同志，大家都很疼愛他，因此回來看看老朋友，至於黨員資格的訴訟，法院希望雙方和解，黨部也回函給法院盼私下協調，待會與朱主席碰面會向他說「新年快樂」。

朱立倫表示，有關鍾縣長的黨籍問題，他對司法、考紀都予尊重，大家本來就是自己同志及好朋友， 新年互道恭喜並團結一致，感謝大家對邱一峰主委的支持，讓苗栗藍營越來越團結，不論黨務、縣政及議會都更團結，讓苗栗縣民日子過得更好就是目標，國民黨最重要的主張就是為人民、為大家拚好日子。

朱立倫「並肩」縣黨部前主委、前縣長劉政鴻及邱一峰、鍾東錦等人一同進入會場，在場黨員熱烈相迎，包括立委陳超明，還有選舉時因力挺鍾東錦以無黨籍參選的新任議長李文斌、各鄉鎮市黨員幹部多人現身，眾人並同台祝賀新春，高喊國民黨加油口號，場面熱絡。