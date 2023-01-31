陳建仁「借調」就任新閣揆 朱立倫批評歷史空前

前副總統陳建仁今就任行政院長，但從中研院特聘研究員職務「借調」遭質疑。國民黨主席朱立倫表示，閣揆還要兼任或續占原職位，這是歷史上從沒發生的。

朱立倫今出席國民黨北市黨部新春團拜，媒體問及，新任行政院長陳建仁以借調方式出任，遭藍營人士批評愛錢又戀棧，但過去馬政府時代的前行政院長江宜樺及部分閣員也是借調方式就任，也引起討論。

朱立倫表示，閣揆還要兼任或續占原職位，這是歷史上從沒發生的，過去的確有政務官以借調方式到任，但閣揆大概是空前的，所以社會這樣的批評，陳建仁作為一位新任行政院長一定要虛心受教，而且能夠誠懇的跟大家表達、說明，是不是應該要全力以赴為台灣來打拚，為中華民國來打拚？

至於，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹傳出近日提出辭呈。朱立倫表示，黃呂錦茹非常辛苦，受台北市全部黨內同志一致擁戴、是一位最好的媽媽主委，且黃呂錦茹忍辱負重、認真努力，他一定會繼續拜託對方。

媒體問及，新北市長侯友宜剛當選，不便主動參選下，是否要把鴻海集團創辦人郭台銘納入初選機制？朱立倫說，現在全黨一致都在集中努力3月4日的南投立委補選，希望候選人林明溱可以勝選，一切等到選完之後再討論。