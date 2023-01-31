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如何與費鴻泰協調 徐巧芯：我看起來像是很好協調？

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市議員徐巧芯。本報資料照
台北市議員徐巧芯。本報資料照

國民黨台北市議員徐巧芯表態將參加2024黨內立委初選，挑戰同選區資深立委費鴻泰，媒體問及，如果費鴻泰堅持參選，會怎麼協調？徐巧芯表示，「那當然不可能是把我協調掉，我看起來像是很好協調的樣子嗎？尤其我有信心2024年可以打贏民進黨的潛在候選人，而我覺得另一位國民黨候選人可能沒辦法做到」。

徐巧芯今天出席國民黨台北市黨部舉行的新春團拜，她說，針對初選制度表示，她相信朱立倫說2024年立委要全壘打，經過2020年、這次選戰，先前國民黨差一點點就輸了，她相信自己是可以贏的人選，而且只要有公平初選制度，「我是比較強的人選」。

徐巧芯表示，相信黨中央會設定公平的初選制度，讓有意想要參選的人都在公平制度上能夠挑戰，這樣子選出夠強的人，大家都會尊重這個結果。

至於黨內立委選舉提名將採全民調，徐巧芯表示，不管哪種方式，只要夠強就能贏，希望有公平初選，其它交給黨部決定。

媒體問及，若費鴻泰堅持參選會怎麼協調，可能採取同區協調方式？徐巧芯認為，「那當然不可能是把我協調掉，我看起來像是很好協調的樣子嗎？尤其是我有信心2024年可以打贏民進黨的潛在候選人，而我覺得另一位國民黨候選人可能沒辦法做到」。

徐巧芯表示，她覺得要讓戰力夠強的人出來選，整個2022年她擔任攻擊手的表現，接下來在2024年的過程，不會放棄攻擊型的做法，全力監督民進黨，替國民黨候選人增加更多勝算跟機會。

對此，國民黨主席朱立倫回應，國民黨現在全黨共同為南投補選努力，一切都是3月4日選後再來討論，但國民黨一定有最重要原則，堅持走對的路，提對的人，團結勝選。

國民黨 徐巧芯 民進黨

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