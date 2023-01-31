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柯文哲為薛瑞元緩頰 「只是講話比較不符合媒體需求」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
前台北市長柯文哲去年底卸任後，重返台大醫學院任教，並且辦理2月提前退休，今天是他最後一天到台大醫學院上班日。 記者林俊良／攝影
前台北市長柯文哲去年底卸任後，重返台大醫學院任教，並且辦理2月提前退休，今天是他最後一天到台大醫學院上班日。 記者林俊良／攝影

內閣改組，柯文哲今最後一天到台大醫院上班途中被問及相關問題，外界指新閣揆陳建仁用借調身份到行政院，領雙薪，柯文哲表示，依法行政就好，規定是怎樣就怎樣，不要破壞規則就好了。

媒體問，這次內閣改組留任的部會首長佔大多數，會不會覺得像新瓶裝舊酒？柯文哲說，不需要為了換而換，如果還可以，現在僅剩一年半，此時全部換掉才是策略錯誤。

外界指衛福部長薛瑞元等人「該換沒換」，柯文哲替薛緩頰說，「不會啦，薛瑞元現在還好啦」，薛瑞元是技術幕僚，四平八穩，「只是講話比較不符合媒體需求」，做事大概不會有什麼問題。

媒體問柯，覺得陸委會副主委梁文傑適任嗎？柯文哲說，梁文傑當台北市議員時就堅持，只要有共機擾台，就要把雙城論壇停掉，現在去當陸委會副主委，希望他堅持昔日的信念。

柯文哲今天清晨7時準時從家裡出發，步行到台大醫學院上班。他去年底卸任台北市長後，重返台大醫學院任教，並且辦理2月提前退休，今天是他最後一天到台大醫學院上班的日子。 記者林俊良／攝影
柯文哲今天清晨7時準時從家裡出發，步行到台大醫學院上班。他去年底卸任台北市長後，重返台大醫學院任教，並且辦理2月提前退休，今天是他最後一天到台大醫學院上班的日子。 記者林俊良／攝影
前台北市長柯文哲去年底卸任後，重返台大醫學院任教，並且辦理2月提前退休，今天是他最後一天到台大醫學院上班日。 記者林俊良／攝影
前台北市長柯文哲去年底卸任後，重返台大醫學院任教，並且辦理2月提前退休，今天是他最後一天到台大醫學院上班日。 記者林俊良／攝影

柯文哲 薛瑞元 內閣

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