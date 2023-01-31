國民黨爆史哲也有抄襲爭議 酸民進黨越抄權力越大

新閣揆陳建仁今天上任，國民黨舉行 「冷血酬庸護高端，檢驗高冷新內閣」記者會，批評新內閣換湯不換藥，新人只有五位，改組幅度僅四分之一，而且女性閣員過少，違反「行政院性別平等政策綱領」；此外，文化部長史哲也和正副閣揆一樣有抄襲爭議，難道民進黨越抄權力越大？

文傳會副主委林家興表示，閣員名單幾乎是「舊瓶裝舊酒」，超過七成留任，真正的新人只有五位，改組幅度僅約四分之一，純新人更只有八分之一，這是哪門子內閣改組？令人質疑民進黨是不是面臨人才稀缺、派系鬥爭、無心問政等三大問題，才只好讓敗選內閣繼續苟延殘喘，甚至「敗選者聯盟」上位擔任重要職務？實在讓民眾無法期待。

林家興指出，正副閣揆都爭議不斷，蔡政府稱陳建仁內閣溫暖堅韌，難道溫暖是護高端弊案？溫暖是欺騙天主？他讓宗教干預政治、政治褻瀆宗教，行為違背「聖經」：你不可妄稱神的名，引起國內宗教團體譁然；2018年823水災南台灣淹大水時，陳建仁竟全家去金門渡假，冷血行徑何來溫暖？而投稿國際知名期刊論文涉及抄襲還狡辯，後續是否有更多學術未爆彈？

林家興認為，問題更大的可能是副閣揆鄭文燦，大撒幣卻留下諸多粗糙的公共建設，如平鎮停車場、楊梅區公所、八德羽球館等，難道「文燦主政，脆弱保證」？何況他台大碩士因論文抄襲而遭撤銷，跟教育部長開院會時不尷尬嗎？最嚴重的是，勞動基金虧損超過5000億，中油、台電虧損超過4500億時，卻換上大撒幣的「散財童子」擔任副閣揆，究竟他真的是適任人選？還是派系分贓結果？

發言人李明璇指出，綠營執政時期女性閣員比例無論是平均值或最高值都比國民黨執政時期低，而婦女新知基金會還指出，陳建仁內閣距離真正的平權內閣「還有一段仍難以抹滅的差距」，違反「行政院性別平等政策綱領」中自訂內閣任一性別比例不低於三分之一的標準。

副發言人呂謦煒指出，海委會主委管碧玲，在高雄由民進黨執政、登革熱疫情非常嚴重的2016年，竟在公開場合稱「沒得過登革熱，血裡面高雄的血統不純」；2019年，當時國民黨韓國瑜勝選擔任高雄市長，管碧玲竟稱「高雄人對不起台灣是普遍的心情」、「藉由假信息跟社群媒體大肆傳播的這種新社群媒體政治，是很恐怖的」。

呂質疑，管碧玲不尊重高雄人、不尊重民主政治，把反對民進黨在高雄施政的人都當成假消息，這樣的人適合擔任海委會主委嗎？過去管碧玲被看重的是教育專業，如今卻就任海委會主委，難道民進黨還在思考自身的派系利益，而不是真正運用專業？

呂謦煒批評，新任文化部長史哲也有抄襲爭議，2015年高雄駁二藝術特區公共藝術「泳池天台」爆發抄襲事件，當時高雄市文化局第一時間辯為「異曲同工」的藝術作品，後來史哲又改口是「公共設施」所以沒有抄襲問題，最後在輿論壓力沸騰情況下，才用電子郵件向被抄襲的藝術家道歉並承諾永久移除。面對明顯的抄襲事實，卻第一時間硬拗、強辯，難道就是民進黨面對抄襲的態度？民進黨難道竟是個抄襲黨？