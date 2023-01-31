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民主國會30年 游錫堃：立法院水平已可媲美歐美

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
立法院今起舉行「民主國會30年特展」，立法院長游錫堃在開幕致詞時表示，經過全國人民30年的努力，如今立法院的運作模式與水平，已可媲美歐美先進國家的國會，成為台灣民主、法治的基石。記者周佑政／攝影
立法院今起舉行「民主國會30年特展」，立法院長游錫堃在開幕致詞時表示，經過全國人民30年的努力，如今立法院的運作模式與水平，已可媲美歐美先進國家的國會，成為台灣民主、法治的基石。記者周佑政／攝影

立法院今起舉行「民主國會30年特展」，立法院長游錫堃在開幕致詞時表示，國會匯聚全國民意，制定法律、審定預算，不但促使各級政府依法行政，讓我國成為「法治國家」。經過全國人民30年的努力，如今立法院的運作模式與水平，已可媲美歐美先進國家的國會，成為台灣民主、法治的基石。

游錫堃表示，「民主政治就是民意政治」，立法院是我國最高民意機構，所選出的民意代表，理應完整反映人民的意志。然而，過去蔣氏政權以動員戡亂延續法統、以戒嚴體制限制人民言論及結社、以大法官會議解釋凍結國會改選，造成第一屆立法委員無限期延任，形成了與民意脫節而被稱為「立法局」的「萬年國會」。

游錫堃說，1980年代，台灣歷經一連串的社會運動與民意衝撞，終於在1990年代初期實現「國會全面改選」，選出的第二屆立委在1993年2月1日就職，正式終結長達43年的「萬年國會」，也讓立法院成為真正的「民主國會」，奠定了「民主台灣」的堅實基礎。

游錫堃說，雖然遠自1969年起，就陸續開始實施第一屆立委「增補選」及「增額」 選舉，但因改革的幅度太小，立法院一直無法擺脫「萬年國會」之譏，非定期選出的立委也被稱為「老賊」。

游錫堃表示，其後，在野百合學運與民主前輩前仆後繼的推動下，終於在李登輝前總統任內的1991年廢止《動員戡亂時期臨時條款》，同年年底，非定期改選的立委全部強迫退職 。

1992年12月19日舉辦第二屆立委選舉，選出161人，並於1993年2月1日正式就職。游錫堃說，回想當年那段在野人士只因倡議國會全面改選、解除戒嚴、開放黨禁報禁而遭遇美麗島事件、林宅血案、陳文成命案等政治迫害而有人家破人亡，其困難、坎坷的歷程真是舉世少見。

游錫堃說，欣慰的是在解嚴後，台灣歷經修憲、國會全面改選、總統直選、政黨輪替，民主政治從奠基、轉型到熟成；「萬年國會」也轉型成為現今的「民主國會」，並使台灣民主廣受國際讚譽與肯定。

游錫堃說，民主政治是「民意政治」、「法治政治」、「責任政治」、「政黨政治」，但是如果沒有定期改選的國會，一切都是建築在沙灘上。立法院民主轉型與發展的歷程，是華人文化圈國家的重要典範。因此，我們將1990年代台灣民主化的關鍵一哩路「國會全面改選」，及其30年的發展歷程，呈現給國人參考。

游錫堃 立法院

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