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政府千億強化經濟韌性 蔡易餘拋補助馬力水車汰舊換新

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
行政院提出全民共享經濟成果特別條例，其中將挪出1000億元用於強化經濟及社會韌性，民進黨立委蔡易餘建議，政府補助馬力水車舊換新節能變頻水車，提升養殖業競爭力，也能降低夏季用電量的負載。圖／取自蔡易餘臉書
行政院提出全民共享經濟成果特別條例，其中將挪出1000億元用於強化經濟及社會韌性，民進黨立委蔡易餘建議，政府補助馬力水車舊換新節能變頻水車，提升養殖業競爭力，也能降低夏季用電量的負載。圖／取自蔡易餘臉書

行政院提出的「全民共享經濟成果特別條例」，將挪出1000億元用於強化經濟及社會韌性，其中強化農業基礎設施，要照顧農漁民權益，民進黨立委蔡易餘建議，農委會以及經濟部應協力合作推動「馬力水車舊換新節能變頻水車」的補助，降低養殖池電量費用，提升台灣養殖業競爭力。

蔡易餘指出，漁業署預算大部份都補助遠洋漁業，實際對於養殖漁業少之又少，而農糧署多年來推動農機補助，受到農民朋友的肯定，申請補助案件十分踴躍，但對養殖漁民來說都是只聞樓梯響，因此，建議中央政府應該大力嘉惠漁民，全額補助養殖漁業馬力水車舊換新節能變頻水車。

養殖漁業使用傳統水車非常耗電，水車已經變成是養殖成本中非常重要的一個環節，若能換成節能變頻水車，將省去大量不必要的耗電，蔡易餘主張水車汰舊換新應該要由農委會主則，但節能問題也與經濟部息息相關，例如「住宅家電汰舊換新節能補助 」由跨部會合作，農委會與經濟部攜手合作推動，收購舊式水車，並全額補助節能變頻水車。

蔡易餘說，目前新式節能變頻水車可以調整轉速高低，降低養殖池的電量費用，並且可以適用各式養殖池及氣候狀態，全面換新不僅可以提升台灣養殖業者的競爭力，節省電力的浪費，更能夠降低台電公司在夏季的負載。

共享經濟 蔡易餘 漁民

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