南投補選後討論2024總統人選 侯友宜：我相信朱主席的睿智

國民黨主席朱立倫日前說，3月4日南投立委補選後，再討論2024正副總統、立委人選，對此，新北市長侯友宜今天回應，朱主席非常優秀，領導國民黨各項選舉贏得亮眼成績，值得肯定，直說「相信以主席的睿智，一定會想到如何讓國民黨更好、更永續」。

新北市長侯友宜今天主持市警局一月份治安會報，會報前接受媒體採訪，媒體問，朱立倫表示，南投立委補選後，再討論國民黨何時提名2024正副總統、立委人選，此舉是否是指黨內初選？或是有更好的作法？侯回應「我相信朱主席是一個非常優秀的一個領導者」。

侯友宜說，朱主席非常優秀，這段期間領導國民黨，在各項選舉過程全力以赴，表現成績亮眼，值得大家給予肯定，不管是南投的補選，未來國民黨如何做，相信以主席的睿智，一定會想到如何讓國民黨更好、更永續做好充分完整的準備，「我相信朱主席是一個非常優秀的一個領導者」。