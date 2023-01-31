李淳任外交部政次　綠委期待外交談判繳出成績單

內閣改組名單底定，中華經濟研究院WTO中心資深副執行長李淳，被延攬擔任外交部政務次長。民進黨立委林楚茵今天表示，李淳是首位經濟出身的外交部次長，台灣面對中國的威脅，「經濟」正是台灣與國際社會互動的重要外交突破點，期待日後的外交談判能繳出亮眼的成績單。

新任外交部政務次長李淳，擁有法律及公共政策專業，除了為人所知的擔任過中經院WTO及RTA中心資深副執行長，也曾擔任過台灣通訊學會秘書長。

林楚茵表示，李淳常會用深入淺出的言語，和大家分享艱深專業的經貿談判「眉角」， 淺顯易懂地描繪出全球經貿組織間的角力關係。

林楚茵說，台灣面對中國威脅，在國際上多數時間處在弱勢地位，「經濟」正是台灣與國際社會互動的重要外交突破點，豐富的經貿談判背景，讓人期待日後的外交談判能繳出亮眼的成績單。