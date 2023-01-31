駁斥被美國「退貨」吳釗燮：本來就沒有要駐美
陳建仁內閣今正式上路，先前曾傳出外交部長吳釗燮可能與駐美代表蕭美琴互換職位，但最後吳釗燮留任。前立委郭正亮指，吳釗燮就是標準的被退貨。吳釗燮今出席新舊內閣團隊交接典禮後受訪表示，他本來就沒有要去駐美，也沒有說被美國退貨這件事，「完全都是假的」。
郭正亮在中天網路節目提到，因為美國要蕭美琴，所以吳釗燮被退貨，美國跟蕭美琴互動非常的進入狀況，可見蕭美琴在美國人的心中有多重要；但這也造成副總統賴清德另一個變數，她可能會離不開美國，沒辦法當賴的副手。
針對「被美退貨說」，吳釗燮表示，跟蕭美琴互換位子本來就是假新聞，這個假新聞被戳破之後，他們又製造另外一個假的事情再來做說明，這都是不對的。吳重申，他本來就沒有要去駐美，也沒有說被美國退貨這件事，完全都是假的。
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