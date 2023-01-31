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赴美與麥卡錫會面？ 游錫堃：尊重駐美代表處安排

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
立法院長游錫堃今將啟程赴華府，出席「國際宗教自由峰會」及「國家祈禱早餐會」。記者周佑政／攝影
立法院長游錫堃今將啟程赴華府，出席「國際宗教自由峰會」及「國家祈禱早餐會」。記者周佑政／攝影

立法院游錫堃今下午將啟程赴華府，出席「國際宗教自由峰會」及「國家祈禱早餐會」。外界關注游錫堃此行是否與美國眾議院新議長麥卡錫會面，游錫堃說，立法院是「出人」，在美國的行程，則完全尊重我駐美代表處的安排。

游錫堃上午出席「民主國會30年特展」開幕活動，對於這次訪美行程，游錫堃說，今天下午出發，搭飛機到美國，是不是會與麥卡錫見面他不知道，他這次純粹就是應邀去演講，應邀到宗教自由高峰會演講，也到全美祈禱早餐會，「就這樣」。

游錫堃表示，他這次是應邀去美國，「到那邊的行程，都是尊重駐處的安排」，因為立法院沒有國際事務處，現在立法院「出人」了，就是完全尊重駐處的安排。游錫堃也說，「立法院應還會有緊急的法案」，所以他也不敢停留太久，在美國住2個晚上就回來。

至於傳出麥卡錫可能訪台，國民黨認為恐引發兩岸危機，游錫堃說，「麥卡錫什麼時候來我們也不知道」，他看新聞說，麥卡錫曾表達有意到台灣來訪問，至於過程怎樣，「我們跟美國國會、所有政要，保持良好關係，大家有更多的交流是好事」。

游錫堃表示，行政部門有外交同仁，「他們都密切保持聯繫」，也非常努力工作，他覺得外交同仁的努力，應該要肯定。

游錫堃 美國 立法院

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