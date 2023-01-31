綠委：王鴻薇看不懂學術研究 烏龍指控陳建仁論文抄襲

國民黨立委王鴻薇質疑行政院長陳建仁論文抄襲，民進黨立委王定宇今天說，自己寧可相信王鴻薇沒有落跑、惡意攻擊陳建仁，王鴻薇只是不會谷歌、看不懂學術研究，就連台大學倫會的調查報告，那些中文可能都看不懂，所以才會做出這些荒謬的指控。

王鴻薇等人昨天質疑，陳建仁在2007年共同掛名學術論文，投書國際知名期刊「Cancer」，卻被期刊編輯指稱「涉嫌抄襲」，當時陳建仁自行請辭國科會主委，台大醫學院學倫會也認證抄襲，「掛名就要負責，不是當閣揆就有免死金牌」。

王定宇上午受訪時表示，過新年應該要說好話，所以自己寧可相信王鴻薇沒有落跑、沒有惡意攻擊陳建仁，王鴻薇只是不懂什麼叫學術研究、看不懂台大學倫會的調查報告，或者是她不懂怎麼谷歌，所以才會做出指控陳建仁學術抄襲的荒謬不實指控。

王定宇說明，這篇論文是2006年由台大某位醫師作為第一作者，在他投稿給知名期刊「Cancer」時，被發現裡面有一段英文文字來自於另外一篇論文，當時卻沒有重新改寫、加註引號或引注出處，所以被列為瑕疵。

王定宇說，根據台大學倫會的調查報告，這個瑕疵顯然是無心之過、顯非故意，而且不算重大，但是還是對他作出處分，並且順便通知所謂第二、第三的其他合作作者。

王定宇強調，對於引述文字是否改寫、格式是否適當，在學術研究本來就是第一作者的責任，其他的第二、第三作者根本沒有參與，也無從查證。

王定宇表示，台大學倫會的調查報告剛好證明，陳建仁根本跟這個事情無關，而第一作者的那位台大醫師雖非故意，但是還是給予適當的處分，而且這篇文章在2006年經過修改以後，其實在2007年癌症期刊照常給予刊登，所以如果這是一個重大抄襲案，知名期刊怎麼還會繼續刊該篇論文。

王定宇指出，根據台大學倫會的調查報告、癌症期刊照常刊登，還有學術研究的基本規範，證實陳建仁根本跟抄襲無關，縱使第一作者的該位台大醫師引述英文失當，後來也被認定為非重大瑕疵，是無心之過。

王定宇批評，王鴻薇或國民黨人把這個講成罪大惡極、聲稱這個是抄襲，「我們相信人性本善，他們只是不會谷歌、不懂學術研究，連台大學倫會調查報告的那些中文可能看不懂，所以才做出這些荒謬的指控」。

王定宇強調，陳建仁在學術界的地位非常重高、非常有貢獻，而大家如果仔細去看這件調查報告，就會發現這只是王鴻薇再一次地烏龍爆料、烏龍指控而已。