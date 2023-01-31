談藍營2024 王金平：對國民黨有有利的地方

國民黨可能在3月初針對2024總統提名辦法展開內部研擬作業，立法院前院長王金平今被問及藍營人選時表示，「現在談誰都不是時候」，黨主席朱立倫一定有美好的提名作業。王金平也說，選舉要看整個情勢對國民黨是有利、不利，「看起來對國民黨來說，是有有利的地方」。

王金平今早到立法院出席「民主國會30年特展」開幕活動，媒體詢問，新北市長侯友宜是否應趕快表態參選總統，王金平說，「現在談誰都不是時候」。

至於最近是否跟鴻海創辦人郭台銘見面，有無勸郭回國民黨，王金平說，「沒有」。王表示，之前郭台銘說要見面，他說過年再說。現在都還沒有見到，現在只是過年後（開工）的第2天。

談及國民黨的總統初選機制，王金平說，「朱立倫一定有他美好的提名的作業出來」。媒體詢問，「如果朱立倫再選一次？」王金平表示，也是看看提名辦法怎麼訂，依照提名辦法來處理。

上次國民黨總統初選，韓國瑜「被動參選」，被問及如果這次再有被動參選狀況，提名狀況是否跟上次一樣混亂。王金平說，被動也要有被動的氣氛和形式，「形式所趨，也沒有人反應過敵意」，所以一切順其自然。媒體追問，「侯友宜現在是形式所趨嗎？」王金平說，「不知道，我沒有辦法評論」。

郭台銘是否為適合的總統人選，王金平說，「都是國民黨陣營裡面非常適當的人選，每一位都很適當」。王表示，選舉當然要看整個情勢對國民黨是有利、不利，「看起來對國民黨來說，是有有利的地方」。