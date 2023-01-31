快訊

謝忻日本泡湯驚見台灣旅客「兩誇張行徑」速逃離：不想畫上等號

日本長野縣雪崩遭活埋 美國籍死者證實為「前滑雪世界冠軍」

最後一天到台大醫院上班 柯文哲感性曝「每一天都很懷念」

林右昌發千字文揭敗選主因 陳亭妃：檢討完整軍再出發

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
內政部長林右昌今天凌晨首度在臉書發聲，貼出千字蹲地文傾聽民意，並揭民進黨敗選主因。圖／取自林右昌臉書
內政部長林右昌今天凌晨首度在臉書發聲，貼出千字蹲地文傾聽民意，並揭民進黨敗選主因。圖／取自林右昌臉書

內閣改組今天交接上任，內政部林右昌凌晨在臉書發出千字文，徹底檢討民進黨去年底敗選的主因，民進黨立委陳亭妃說，林右昌把過去8年跟人民的接觸，以及這段時間人民給他的建議，做了徹底的說明跟檢討，這就是檢討完整軍再出發，期待新內閣可以讓人民更有感。

林右昌今天凌晨在臉書發表千字文，貼了一張蹲下來和一名阿嬤對話寓意深遠的照片，內文提到自己即將上任內政部長，不過此時此刻還是一介平民百姓，「當了八年市長，就是傾聽老百姓，貼近民生，三句不離柴米油鹽醬醋茶」。

陳亭妃上午上午受訪時表示，在內閣改組了之後，其實人民更期待的是，民進黨如何做過去的檢討，並且在檢討之後整軍出發，今天林右昌做了一個很重要的動作，就是把他這8年來跟人民的接觸，還有在這段時間人民給他的建議，做了一個徹底的說明跟反省。

陳亭妃認為，未來作為第一大部的內政部長，林右昌的這個反省會讓他更有能力、更可以與民眾貼近，把民眾沒有辦法感受到的東西，透過他的職權可以做得更好、做得更多，這就是檢討完整軍再出發，期待林右昌在今天發文之後，新內閣團隊可以讓人民更有感。

林右昌在貼文中表示，自己即將任上內政部長，很感謝大家這陣子對他的關心與祝福，不過此時此刻自己還是一介平民百姓，有關內政部政務工作的一些想法，請容他正式上任後再跟大家完整報告。

林右昌說，當了八年基隆市長，就是傾聽老百姓，貼近民生，三句不離柴米油鹽醬醋茶，自己雖然已經卸任基隆市長，但是這1個月來最關心的一件事情，還是中、小、微型企業行號的疫後振興問題。

林右昌還說，這個時機點很重要，也是民進黨重新建構社會支持基礎的關鍵，否則再漂亮的經濟數字，對人民依舊無感，「接下來就一起加油，努力來解決人民的問題吧！」

林右昌 內政部 民進黨

延伸閱讀

林右昌揭首任務振興中小企業 網友讚貼近民意親妹力挺

獨／林右昌深夜發蹲地千字文 揭民進黨敗選主因

賀舅林右昌接部長被批 「花甲」童星謝宛豬阿姨抱不平

新春開工！立委陳亭妃與體育署台南勘察國小老舊游泳池

相關新聞

最後一天到台大醫院上班 柯文哲說「每一天都很懷念」

今天是民眾黨主席柯文哲最後一天到台大醫院上班，今早他步行到台大醫院；對台大會不會不捨？柯說「那沒辦法啦」。媒體問離開台大...

蔡總統通話捷克新總統 路透：非比尋常

總統府昨天轉述，為彰顯台捷雙邊緊密友好的合作關係，蔡英文總統與捷克總統當選人帕維爾昨天晚上六時舉行電話會議，雙方通話時間...

林右昌發千字文揭敗選主因 陳亭妃：檢討完整軍再出發

內閣改組今天交接上任，內政部長林右昌凌晨在臉書發出千字文，徹底檢討民進黨去年底敗選的主因，民進黨立委陳亭妃說，林右昌把過...

影／酸梁文傑應堅持過去信念 柯P：停兩岸交流才不雙標

新內閣完整名單29日出爐，落選台北市議員的梁文傑擔任陸委會副主委，引發外界熱議。民眾黨主席柯文哲受訪時大酸梁文傑，認為他...

麻將最大黨主席郭璽 將開網路直播點評時事

麻將最大黨主席郭璽結合其他麻將休閒館業者，推動成立政黨，希望推動社會大眾改變對麻將智能競賽的觀感，對於去年九合一大選後的...

【專家之眼】美眾議員接力出擊 重回國際組織的台灣夢

甫開春美國國會傳出友台消息，由共和黨的加州聯邦眾議員金映玉（Young Kim）女士，於美東時間的元月26日與民主黨的德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。