林右昌發千字文揭敗選主因 陳亭妃：檢討完整軍再出發

內閣改組今天交接上任，內政部長林右昌凌晨在臉書發出千字文，徹底檢討民進黨去年底敗選的主因，民進黨立委陳亭妃說，林右昌把過去8年跟人民的接觸，以及這段時間人民給他的建議，做了徹底的說明跟檢討，這就是檢討完整軍再出發，期待新內閣可以讓人民更有感。

林右昌今天凌晨在臉書發表千字文，貼了一張蹲下來和一名阿嬤對話寓意深遠的照片，內文提到自己即將上任內政部長，不過此時此刻還是一介平民百姓，「當了八年市長，就是傾聽老百姓，貼近民生，三句不離柴米油鹽醬醋茶」。

陳亭妃上午上午受訪時表示，在內閣改組了之後，其實人民更期待的是，民進黨如何做過去的檢討，並且在檢討之後整軍出發，今天林右昌做了一個很重要的動作，就是把他這8年來跟人民的接觸，還有在這段時間人民給他的建議，做了一個徹底的說明跟反省。

陳亭妃認為，未來作為第一大部的內政部長，林右昌的這個反省會讓他更有能力、更可以與民眾貼近，把民眾沒有辦法感受到的東西，透過他的職權可以做得更好、做得更多，這就是檢討完整軍再出發，期待林右昌在今天發文之後，新內閣團隊可以讓人民更有感。

林右昌在貼文中表示，自己即將任上內政部長，很感謝大家這陣子對他的關心與祝福，不過此時此刻自己還是一介平民百姓，有關內政部政務工作的一些想法，請容他正式上任後再跟大家完整報告。

林右昌說，當了八年基隆市長，就是傾聽老百姓，貼近民生，三句不離柴米油鹽醬醋茶，自己雖然已經卸任基隆市長，但是這1個月來最關心的一件事情，還是中、小、微型企業行號的疫後振興問題。

林右昌還說，這個時機點很重要，也是民進黨重新建構社會支持基礎的關鍵，否則再漂亮的經濟數字，對人民依舊無感，「接下來就一起加油，努力來解決人民的問題吧！」