柯文哲台大最後一天上班 質疑「醫生怕被告」檢查太多

前台北市長柯文哲去年底卸任後，重返台大醫學院任教，並且辦理2月提前退休，今天（1月31日）成為他最後一天到台大醫學院上班的日子。被問及這個月回台大上班的各項事務，柯文哲說，現在跟8年前比起來，開刀前的檢查做太多了，「每個醫生不曉得怕被告還是怎樣，檢查都做得太完整」。

卸下台北市長身份、重返台大醫學院任教又提前辦理退休，柯文哲將全部投入到民眾黨主席的身份，備戰2024總統、立委選舉。

柯文哲今天清晨7時準時從家裡出發，步行到台大醫學院上班，被問到這個月重返台大上班有無值得懷念的事？柯文哲提及，自己觀察到一件事，「奇怪，跟我8年前看起來，開刀前檢查做太多了！」抗生素打太多、檢查做太多比以前明顯，「我一看就知道，這樣健保費用沒辦法控制。」