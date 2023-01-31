最後一天到台大醫院上班 柯文哲說「每一天都很懷念」

今天是民眾黨主席柯文哲最後一天到台大醫院上班，今早他步行到台大醫院；對台大會不會不捨？柯說「那沒辦法啦」。媒體問離開台大後，有沒有什麼會懷念的，柯文哲感性的說，「每一天都很懷念」。

柯文哲表示，最近回去上班，觀察到和八年前自己離開時比起來，現在開刀做的檢查太多了，抗生素打太多、檢查做太多，「所以一看就知道像健保費沒辦法控制」，有點變成防衛醫學了。

柯文哲說，現在醫病關係不是很好，醫生都怕被告還是怎樣，檢查都做的太完整了，「問題是太多的檢查本身是有害的」，比方電腦斷層也是有輻射的。

卸下醫職後，美國行和未來生涯規劃做好了嗎？柯文哲說，「還沒啦，還在想」，很多事情要做，但還沒完全想好。