聽新聞
test
0:00 / 0:00
最後一天到台大醫院上班 柯文哲說「每一天都很懷念」
今天是民眾黨主席柯文哲最後一天到台大醫院上班，今早他步行到台大醫院；對台大會不會不捨？柯說「那沒辦法啦」。媒體問離開台大後，有沒有什麼會懷念的，柯文哲感性的說，「每一天都很懷念」。
柯文哲表示，最近回去上班，觀察到和八年前自己離開時比起來，現在開刀做的檢查太多了，抗生素打太多、檢查做太多，「所以一看就知道像健保費沒辦法控制」，有點變成防衛醫學了。
柯文哲說，現在醫病關係不是很好，醫生都怕被告還是怎樣，檢查都做的太完整了，「問題是太多的檢查本身是有害的」，比方電腦斷層也是有輻射的。
卸下醫職後，美國行和未來生涯規劃做好了嗎？柯文哲說，「還沒啦，還在想」，很多事情要做，但還沒完全想好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言