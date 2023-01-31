麻將最大黨主席郭璽 將開網路直播點評時事

麻將最大黨主席郭璽結合其他麻將休閒館業者，推動成立政黨，希望推動社會大眾改變對麻將智能競賽的觀感，對於去年九合一大選後的政壇亂象，郭璽有感而發，決定跟上潮流，開始網路直播，每日點評時事，平衡對待朝野各黨。

郭璽說，麻將活動對老人是有幫助的，大家不要只是泛道德主義的往爛賭的方面思考，讓老人打麻將，這在美國的老人休閒中心，是很普及的活動，一方面讓老人打發時間，又可讓老人動動腦筋，麻將的變化千萬種，這對老人健康是有幫助的。這也是今年麻將最大黨希望推動公民聯署發動公投，將麻將從賭博罪排除，具體而言，就是修法允許很低的彩金，不因有牌桌上有彩金存在，就入人於罪，讓這可麻將活動更有趣些，更符合人性。

郭璽表示，從結合同業推動成立政黨開始，就遇到很多誤解，麻將最大黨希望關注民生問題，尤其老人長照問題，先前的公益麻將大賽2月將進行決賽，這是為社會公益團體籌募善款的活動，但是麻將最大黨只是媒合民眾捐款給公益團體，並不經手轉贈善款。

郭璽指出，過去幾年來，他觀察到很多政治亂象，很有感，現在既然成立政黨，也希望讓民眾了解他的想法，他的直播間正在裝修，最近就會完工，到時候將有主席點評時事的直播，由他發表評論。