吳東亮期許新內閣…以創新突破思維 擘畫台灣經濟策略
針對前副總統陳建仁接任行政院長，組成「溫暖堅韌」內閣，工商協進會理事長吳東亮晚間發表聲明，肯定新閣揆的人格素養以及學術成就，他說，這次大部分的閣員留任也能夠確保施政的連貫性與穩定性。此外我們也看到了新的內閣人事中，女性首長的人數明顯增加，也期許性別平權能在台灣加速落實。
不過，吳東亮進一步指出，新內閣除展現「溫暖堅韌」外，他也代表工商界，期許新的內閣能以「創新突破」的思維來擘畫台灣未來的經濟策略。
吳東亮表示，台灣即將面臨全球稅制和淨零政策的重大改變，這些改變也將影響台灣企業的國際競爭力。政府若能以創新的思維、前瞻的角度擘劃經濟策略，領導企業面對變革，協助企業突破我們面臨的困境。
新的內閣除了要強化台灣經濟韌性、環境韌性與社會韌性之外，更要用嶄新的思維，思考如何在地緣政治的角力下來引領工商界度過難關。考量到全球景氣仍充滿許多變數，今年預估會是充滿挑戰性的一年，期許新閣在產經政策上應走在企業前面，除了內閣本身堅韌，更要讓企業也可以創新前行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言