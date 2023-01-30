吳東亮期許新內閣…以創新突破思維 擘畫台灣經濟策略

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
工商協進會理事長吳東亮。圖/聯合報系資料照片
工商協進會理事長吳東亮。圖/聯合報系資料照片

針對前副總統陳建仁接任行政院長，組成「溫暖堅韌」內閣，工商協進會理事長吳東亮晚間發表聲明，肯定新閣揆的人格素養以及學術成就，他說，這次大部分的閣員留任也能夠確保施政的連貫性與穩定性。此外我們也看到了新的內閣人事中，女性首長的人數明顯增加，也期許性別平權能在台灣加速落實。

不過，吳東亮進一步指出，新內閣除展現「溫暖堅韌」外，他也代表工商界，期許新的內閣能以「創新突破」的思維來擘畫台灣未來的經濟策略。

吳東亮表示，台灣即將面臨全球稅制和淨零政策的重大改變，這些改變也將影響台灣企業的國際競爭力。政府若能以創新的思維、前瞻的角度擘劃經濟策略，領導企業面對變革，協助企業突破我們面臨的困境。

新的內閣除了要強化台灣經濟韌性、環境韌性與社會韌性之外，更要用嶄新的思維，思考如何在地緣政治的角力下來引領工商界度過難關。考量到全球景氣仍充滿許多變數，今年預估會是充滿挑戰性的一年，期許新閣在產經政策上應走在企業前面，除了內閣本身堅韌，更要讓企業也可以創新前行。

內閣 行政院

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