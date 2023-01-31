朱立倫 稱侯友宜是最強母雞

新北市長侯友宜是否代表國民黨參選二○二四總統引發熱議，近期傳出黨主席朱立倫可能以總教練身分代打；侯友宜回應，大家都有自己的角色，強調朱是一個優秀的人才。朱立倫昨天在中央黨部新春團拜受訪表示，侯友宜是國民黨最強的母雞，也是新北市市長，之後在各地都會舉辦新春團拜，到新北團拜會邀侯友宜一起來。

朱立倫昨晚出席國民黨桃園市黨部新春團拜更發出豪語，桃園六個選區要推最強、最好的立委候選人拚全壘打，全黨團結把二○二四總統、執政權贏回來。

媒體詢問，侯友宜是否要表態，才能納入總統民調？朱立倫強調，現在國民黨最重要的目標是三月四日的南投立委補選，國民黨一定要團結努力，讓林明溱高票當選，之後再來討論二○二四包括立委、總統的選舉。

侯友宜昨天主持新北市府因疫情暌違三年的新春團拜，開場鼓陣表演「乘風破浪」。會後媒體問，「乘風破浪」是否符合自己的心境，有沒有可能二○二四乘風破浪帶大家更好？侯友宜說，新北市團隊要全力以赴接受所有的挑戰，好好努力回應民意，以民為天、團結一致，然後讓新北市快速轉變，變成一個國際更先進的大都市。

民進黨總統初選預估三月初就會起跑，「美麗島電子報」董事長吳子嘉認為國民黨辦初選會讓侯友宜陷入兩難。侯說，現在主要還是把工作重心擺在新北市，希望快速串起北台灣共好，中華民國台灣會更好。

被問到如果朱立倫代替自己參選二○二四，侯友宜說，朱非常努力地做事，這段時間擔任主席戰戰兢兢、全力以赴，扮演好自己的角色，是很優秀的人才。

前總統馬英九參加國民黨新春團拜受訪表示，外界對於蔡英文總統提名陳建仁組閣有很多批評，因此國民黨要更努力讓民眾信任，「我在此期許國民黨在二○二三年務必團結一致，二○二四年下架民進黨」，為台灣找出路，重建一個健康的社會環境；人民需要的是換黨執政，調整台灣的政策路線。

新任閣揆陳建仁未辭去中研院工作，而是借調，挨批閣揆卸任後可以再回任領高薪，不願放棄四十九萬元的工作。朱立倫說，如果陳建仁是這樣的心態，那就是一個看守內閣，準備要交班了，「要交班給國民黨了」。