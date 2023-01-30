【即時短評】蘇一句「我來擔待」 道盡袁崇煥般怨念

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聯合報／ 本報記者鄭媁林河名
內閣改組底定，蔡英文總統（中）日前與新任行政院長陳建仁（右）、卸任行政院長蘇貞昌（左）一起出席總統府記者會。本報資料照片
內閣改組底定，蔡英文總統（中）日前與新任行政院長陳建仁（右）、卸任行政院長蘇貞昌（左）一起出席總統府記者會。本報資料照片

陳建仁內閣名單底定，31日就任上路。行政院秘書長李孟諺說，這次組閣有四大原則，包括穩健銜接政務、擴大世代參與、增加女性閣員、延攬地方人才。但從名單看來，府院首重的仍是權力無縫接軌，確保政策調性不變；所謂「溫暖、堅韌」內閣，既感受不到和煦的溫度，也看不見柔軟的彈性。

陳內閣在春節連假結束前拍板，前後只花3天時間，難怪被質疑「劇本早就寫好」，而人事速速決斷，也足證蔡總統在其中的意志貫徹。

然而，此次內閣改組，原是因應去年底執政的民進黨在九合一選舉慘敗，本該「對症下藥」，才算合乎敗選檢討的邏輯，也才能回應選民的投票決定。但內閣改組，卻是多數閣員留任，甚至被視為敗選「戰犯」的諸多部會首長，依然不動如山，乃至出現衛福部長薛瑞元「兩個球隊比賽，沒有上場球員由對方指定的道理」反嗆在野黨的驚人之語。

這份名單被質疑處，更在於綠營中生代鄭文燦、林右昌、林佳龍、李俊俋等人，無論是敗選、輔選失利者，幾全數入閣。教育部政次林明裕，除了是民進黨前秘書長林錫耀胞弟，更是鄭文燦擔任桃園市長時延攬的教育局長，過去就曾挨批是派系酬庸；再加上文化部長史哲被質疑由重量級人士推薦、文化部政次王時思曾任台南市副市長，以及梁文傑及阮昭雄等人，皆不難看出派系平衡及各方人馬角力的痕跡。

陳內閣定位為「溫暖、堅韌」，但真正的溫暖，不能只靠「大仁哥」的燦笑；真正的堅韌，也該在堅定中保有「柔軟而結實」的彈性。

這次近八成內閣成員未調整，既看不到徹底改革的魄力；人事名單缺乏新意，新換的人選又有爭議，且是由敗選辭去民進黨主席的蔡總統定調人事，難怪「新瓶裝舊酒、換湯不換藥」的批評連連，而卸任行政院長蘇貞昌一句「我來擔待，各位留下來」，更是道盡「袁崇煥」般的怨念。這樣的內閣改組，彷彿沒有改組，能端出什麼實際政績，是陳建仁接下來的巨大挑戰。

內閣 民進黨 行政院

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