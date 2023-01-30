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【即時短評】新內閣安撫黨內山頭 各派系都有糖吃

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
行政院30日舉行臨時院會，行政院長蘇貞昌（前排中）率內閣總辭，並在院會結束後與閣員合影。記者許正宏／攝影
行政院30日舉行臨時院會，行政院長蘇貞昌（前排中）率內閣總辭，並在院會結束後與閣員合影。記者許正宏／攝影

陳建仁內閣30日公布最後一波部會次長、副手後，行政團隊成員已全數就位。綜觀新內閣人事安排，最明顯的改變是一改過去蘇內閣偏好「事務官當政務官用」的風格，有黨政背景的閣員增加，且各派系都有斬獲；反倒是總統府人事調動顯得更趨保守，鞏固本來就範圍不大的「小英親信圈」，成了蔡總統執政最後一年的主旋律。

英系陳建仁出任行政院長，副閣揆為新潮流背景、但與英系交好的鄭文燦，正國會林右昌則掌握「天下第一大部」內政部，黨內前三大派系雨露均霑。

部會副首長、次長層級，基本上延續了此路線。在首長層級未獲青睞的湧言會，也由阮昭雄出任僑委會副委員長；英系大老陳明文過去就力推薦的吳容輝，則卡位內政部政次；新潮流大將梁文傑則任陸委會副主委，堪稱各派系都有糖吃。

「派系共治」向來是較斯文的說法，共治的本質與「分贓」差別不大，蔡政府美其名要組成「戰鬥內閣」來迎戰總統大選，但從閣員名單看來，充其量不過是透過資源分配來安撫黨內各山頭，潛台詞是誰也別想造反。

民進黨內近年多有抱怨，這四年來政治幕僚進入行政部門歷練的機會減少了，多被公務員取而代之，不僅造成黨內人才斷層，更致命的地方在於公務員思維多以不犯錯為原則，缺乏遠見與開創性，讓政府端出的政策格局受影響。

如今廣納如李俊俋、周江杰等入閣，共通點都是具黨政背景或友好陣營者，除透露出「對黨忠心，終究會得到回報」的政治訊號，也標誌著民進黨重回政治幕僚在行政部門能有所歷練、日後另有重用的路線。

至於總統府人事異動幅度不大，亮點為新任總統辦公室主任朱財慶與總統府發言人林聿禪，兩人職務調動都被外界以「三級跳」形容，朱為長年跟隨蔡總統的貼身秘書，林最為人所知的外號為「小英女孩」，共通點就是都是蔡英文身邊的鐵桿部隊。

內閣 總統府發言人 民進黨

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