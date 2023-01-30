蔡總統與準捷克總統通話：期盼持續推動緊密夥伴關係

總統府發言人林聿禪今天晚間轉述，為彰顯台捷雙邊緊密友好的合作關係，蔡英文總統與捷克總統當選人帕維爾在今天晚間六時舉行電話會議，雙方通話時間近15分鐘，外交部長吳釗燮亦參與這項對話。蔡總統除代表台灣人民及政府恭賀帕維爾高票當選，肯定其延續捷克前總統哈維爾尊重民主、自由及人權的立國精神，與台灣理念相近，也盼未來在帕維爾領導下，續與台灣合作推動緊密的夥伴關係。

蔡總統通話中表示，欣聞兩人皆是倫敦大學校友，有共同的生活經歷，盼未來就台捷雙邊關係及區域議題保持聯繫，廣泛交流。 蔡總統指出，台捷雙邊互動密切良好，積極推進在經貿投資、科技、教育、文化及觀光旅遊等各領域合作，台灣樂願與捷克深化在半導體設計、尖端科技人才培育、全球供應鏈重組等方面的合作交流，並將鼓勵台灣企業以捷克作為中東歐地區的重要基地，深化經貿交流。

帕維爾感謝蔡總統電話致賀，肯定台捷兩國共享自由、民主、尊重人權及法治等價值，接著指出台灣是可信賴的夥伴，樂見雙邊在各領域交流密切，並表示捷克堅定站在民主體制的同一邊，支持台灣維持具有活力的民主制度，不受威權主義脅迫，也將加強與台灣發展各面向的合作關係。