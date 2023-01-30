新內閣團隊留任29首長 立委張其祿批「新瓶裝舊酒」

民眾黨立委張其祿今指出，新內閣團隊明天正式上任，留任首長29位，其中包含多個在位期間爭議性相當高的閣員，是「新瓶裝舊酒」的布局，質疑是否為政治布局下妥協的結果？認為將持續衝擊執政黨執政能力和信用。

張其祿表示，蔡英文總統任期僅剩一年多，等於進入「後蔡英文看守時代」。從外交、兩岸和國防來看，外交部長吳釗燮任內斷交六個邦交，邦交國數量創史上新低，外界戲稱「斷交部長」；陸委會主委邱太三對大陸溝通管道「持續不暢通」；國防部長邱國正任內確認義務兵役延長，三人均獲得留任，這樣的人事配置，讓外界「瞠目結舌」。

張其祿質疑，「蔡規陳隨」下的外交、兩岸及國防布局是否真能有所精進和提升？抗中保台牌還要繼續嗎？兩岸是否真能重啟有效對話、降低衝突風險？在主要首長幾乎沒有變動的情況下，相信國人與國際間也難對僵局突破有所期待。

張其祿指，2023年疫情後經濟復甦，但國際經濟權威機構相關預測「普遍不看好」，去年12月初中華經濟研究院已預測，2023年台灣經濟成長率將延續2022年下行趨勢，預估為2.72%。

此外，張其祿表示，俄烏戰爭、國際通膨、美國FED恐繼續升息、美中貿易科技戰也會持續，這些因素都將造成國際經濟景氣、資金流動和農工、能源及原物料供應間的嚴峻問題，對台灣經濟帶來極大風險，但相關部會首長卻仍續任，令人質疑政府是否慣用公帑和人民納稅錢，以貼補方式解決任何問題？

張其祿說，新內閣是否能從根源解決當前經濟和農業等問題，顯然成為人民共同的疑問和當局必須關注的施政問題，盼「後蔡英文時代」的行政團隊能好好以民為本，在任期最後一年多留下良好的歷史定位。