蘇貞昌1478天任期將卸任 這名藍委發文感謝他

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聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院今天早上召開臨時院會，行政院長蘇貞昌（中）率領內閣總辭，並在院會結束後與閣員在廣場一同合影。記者許正宏／攝影
行政院今天早上召開臨時院會，行政院長蘇貞昌（中）率領內閣總辭，並在院會結束後與閣員在廣場一同合影。記者許正宏／攝影

行政院長蘇貞昌今率內閣總辭，國民黨立委陳超明今在臉書發文表示，雖然歸屬不同政黨，但他屢屢在院會總質詢爭取請院長協助時，蘇揆總能釋出善意同意免除地方配合款，讓地方建設不中斷，給予苗栗大力幫忙，讓苗栗發展持續向前，這些也都是十數年來鄉親期待許久的建設。

陳超明細數，蘇貞昌任內同意並核定造橋交流道免配合款，總經費23億元；同意並核定西湖溪路堤共構第三期免配合款，總經費1.62億元；同意補助西湖溪路堤共構第四期可行性研究經費812萬元；同意台61線西濱公路高架化全案專案辦理，苗栗段總經費約180億元；同意協助龍鳳漁港漁獲中心改建案。

另包括，同意並核定台72線快速道路銜接台61線西濱公路可行性研究案，總經費40.23億元。同意協助加速辦理海線鐵路雙軌化；同意協助加速啟動白沙屯媽祖宗教文化園區；同意協助苗栗縣漁港轉型；同意研議西濱公路通霄五北匝道興建免除配合款，總經費約6.77億元；以及核定協助部立苗栗醫院提升醫療量能，總經費約15億元。

陳超明說，新任行政院長明將走馬上任，期待號稱溫柔堅韌的陳內閣能延續蘇貞昌對苗栗的好，持續給予苗栗協助，例如台61線西濱公路高架化乙案，國發會已審查通過，現在就在院長桌上，等待新院長核定，「麻煩明天上任的陳院長能趕快大筆一揮，讓鄉親期待打通的交通瓶頸能向前邁進一大步。」

陳超明也說，接下來他會持續監督陳內閣，不讓原本已承諾支票跳票，並會持續要求新的行政團隊上緊發條，為苗栗縣爭取更好的發展機會。

陳超明 內閣 蘇貞昌

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