新春團拜 考試院長黃榮村期持續推動組織轉型

今考試院舉行新春團拜，考試院長黃榮村指出，為因應今年7月1日實施的公務人員個人專戶退撫新制，「考試院及所屬部會的組織改造勢在必行」，今年將積極協調立法院將考試院組織法、銓敘部組織法、公務人員退休撫卹基金管理條例等三項修正案，和公務人員退休撫卹基金管理局組織法立法、公務人員退休撫卹基金管理委員會組織條例廢止等組織改造法案排入優先審議法案，讓法案早日完成立法程序。

今天考試院新春團拜活動由黃榮村主持，與會人士包括副院長周弘憲、秘書長劉建忻、考選部部長許舒翔、銓敘部部長周志宏等。黃榮村致詞時說，過去幾年國人生活及工作因新冠疫情受到很大的影響，但考試院創新改革腳步從未停歇，感謝院部會同仁致力推動健全文官法案；過去一年完成四項重大法案的訂定與修正，表現成績亮麗。

黃榮村期勉，未來持續配合國家發展與社會需要，健全文官制度並以成為稱職政府人力資源部門而持續推動組織轉型。重大法案方面，期許修正通過公務員服務法，落實公務人員健康權保障；制定公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法提升退撫制度財務健全。