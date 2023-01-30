馬英九盼兩岸關係回到10年前 綠委諷原來他是反習大將

前總統馬英九今天說，希望兩岸回到10年前的和平與繁榮，民進黨立委林俊憲諷刺，10年前就是沒有中國國家主席習近平的年代，原來馬英九也是反習大將，即使民進黨和馬英九的出發點不一樣，至少在「反習」這點上，可以說是殊途同歸。

馬英九上午參加國民黨新春團拜，他在致詞時期許，新的一年海峽兩岸都能夠以對話取代對抗、以謀和消弭戰爭，回到10年前那樣的和平與繁榮，國民黨務必在2023年團結一致，2024年下架民進黨，為台灣找出路。

林俊憲晚間在臉書發文指出，馬英九今天又講奇怪的話，「新年開工日就不罵人了，換個方式稱讚他也行」，他說希望兩岸關係回到10年前，可是掐指一算，習近平2013年3月才正式就任國家主席，所謂10年前的兩岸關係，不就是指習時代以前的兩岸關係，「原來老馬也是反習大將，失敬！」

林俊憲認為，仔細想想，馬英九說這話倒也挺有道理的，因為兩岸關係陷入如此僵局，始作俑者正是習近平。民進黨剛重新執政的前幾年，兩岸關係還不算太僵持，可是2019年習近平的「九二共識一國兩制」說法一出，兩岸關係急轉直下，至今沒有好轉的跡象，他要負最大責任。

林俊憲說，馬英九懷念的兩岸關係是「胡溫體制」的綏靖時代，這是對岸刻意隱藏其意圖、溫水煮青蛙式的漸進式促統，自然會做足面子給馬英九，不得不說這招確實非常厲害，也是台灣最危險的時候，所以即使民進黨和馬英九的出發點不一樣，但至少在「反習」這點上，可以說是殊途同歸了。